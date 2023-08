Un niño de 10 años murió la noche del lunes en un barrio de Nimes (sur de Francia) especialmente azotado por el narcotráfico, indicaron este martes las autoridades.



Los tiroteos vinculados al tráfico de drogas afectan al conjunto de Francia, pero se concentran en particular en el sur del país, donde las bandas rivales pelean por el control de puntos de venta.

"Un niño de 10 años murió anoche a causa de unos intercambios de disparos ocurridos en el barrio de Pissevin, en el oeste de Nimes. Un hombre fue también víctima de disparos, pero su vida no parece correr peligro", declaró este martes la fiscal de Nimes, Cécile Gensac.Según fuentes policiales consultadas por la AFP, el niño se encontraba en la parte posterior de un vehículo que fue blanco de disparos cuando circulaba por ese barrio hacia las 23H30 hora local (21H30 GMT).

Un niño de 10 años murió anoche a causa de unos intercambios de disparos ocurridos en el barrio de Pissevin, en el oeste de Nimes. FACEBOOK

TWITTER

El niño falleció tras ser llevado a un hospital de la ciudad, y el hombre herido es su tío, que conducía el vehículo y tiene 28 años. Según la policía, tiene tres impactos de bala en la espalda.



Otro niño que se encontraba en el vehículo, de siete años de edad, salió ileso del incidente.



La fiscal Gensac explicó más tarde a la prensa que la familia del niño fallecido no está relacionada con el tráfico de drogas.



"La familia de la víctima no ha estado para nada asociada, ni antes ni actualmente, con hechos de naturaleza penal", y "su única desgracia fue pasar por el mal sitio en el mal momento", indicó la magistrada.



La fiscal confirmó que el tiroteo estaba relacionado con la competición por la venta de droga en la zona. Fuentes policiales indicaron a su vez que cuatro personas, actualmente en fuga, habrían protagonizado los disparos.



A su vez, el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, dijo poco antes que el incidente parecía obedecer a un "ajuste de cuentas entre traficantes", y prometió que "no quedará impune".



El barrio de Pissevin es el mismo en el que un hombre de 39 años fue abatido el pasado enero, en otro incidente ligado al narcotráfico.



El ex fiscal de Nimes Eric Maurel afirmó que esta ciudad se ha convertido en una "central de compra de drogas". Y es que cada semana, según sostiene, transitan por ahí unos 700 kg de resina de cannabis, principalmente del norte de África, y decenas de kilos de cocaína procedente de Sudamérica a través de España.



Según las cifras de este ex fiscal, ocho personas murieron en Nimes en 2020 y otras tres en 2021 en ajustes de cuentas. La mayoría ocurrieron en barrios donde el desempleo es masivo y la tasa de pobreza llega hasta el 70%.



"Estamos ante individuos a veces muy jóvenes, que tienen acceso a armas de guerra" como fusiles de asalto de tipo Kalashnikov AK-47 o M-16, destacó el magistrado.



AFP