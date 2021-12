Una pequeña ardilla, apodada como Stripe, aterrorizó durante 48 horas a los habitantes de Buckley, un pueblo ubicado en Gales.



Stripe fue nombrada en honor al personaje de la película de terror y comedia ‘Gremlins’, tal vez un apodo bastante acertado para el roedor.

Y es que una historia mínima, aparentemente inocente, casi termina convertida en una catástrofe.



Una mujer llamada Corrie Reynolds empezó a alimentar a la ardilla desde hace meses. Quería ‘hacerse amiga’ del animal.



Pero ocurrió todo lo contrario: la ardilla la mordió en la mano.



Reynolds no fue la única víctima.

Una ardilla suelta en la ciudad

Según indicó el periódico británico ‘The Independent’, el roedor comenzó a atacar a los residentes mientras estos estaban en el jardín o en la calle a una “velocidad aterradora”.



Por esta razón muchos comenzaron a tener temor de salir de sus casas. El animal mantuvo a los vecinos bajo cautiverio.



Los ‘confinó’.



(Le recomendamos: India registra récord de 126 tigres muertos en 2021).

Facebook Twitter Linkedin

Los vecinos prácticamente se confinaron en sus casas por temor a ser atacados por el roedor. Foto: iStock

Durante este tiempo, la ardilla mordió e hirió a 18 residentes de la zona, causándoles heridas o cortes en las manos y la cabeza.



Muchas de las víctimas tuvieron que recibir una inyección contra el tétanos, detalla el periódico.



Luego de las ‘horas de terror’, la misma Reynolds atrapó a la ardilla con una trampa, sin crueldad, el 27 de diciembre.



“Me temo que no es una ardilla de naturaleza amistosa, es una rebelde y ahora me pregunto si tiene algo dentro de su cabeza como un tumor”, dijo Reynolds a medios locales.



El animal pasó a manos de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Real Sociedad para la Prevención de Crueldad Animal, en español).



Los funcionarios, lamentablemente, se vieron obligados a sacrificar a la ardilla.



“Estábamos de verdad tristes de tener que dormir a esta ardilla, pero no nos dejaron otra opción debido a los cambios en la legislación en 2019 que hacen que sea ilegal liberar ardillas grises de nuevo a la naturaleza. No estamos de acuerdo con esta ley y nos oponemos a ella, pero tenemos que cumplir con esta”, dijo la RSPCA a ‘The Independent’.



(Además: Esta es la multa del hombre que habría maltratado a un caballo con taser).

Facebook Twitter Linkedin

La ardilla gris tuvo que ser sacrificada por una orden de las leyes de Gales. Foto: iStock

La Real sociedad aconsejó no atrapar a las ardillas grises, ya que dicha ley en Gales los obliga a sacrificarlas.



Por su parte, los vecinos aseguraron que el roedor podía “estar loco”.



“Esta ardilla no es muy agradable en absoluto, es una ardilla loca. Es un poco psicópata, atacó a cinco o seis de mis vecinos”, dijo una mujer identificada como Sheree Robinson al citado medio.



“Me atacó cuando recogía mis bolsas de reciclaje. Saltó de detrás de mi bote de reciclaje verde, así que trataba de conseguir comida y pensó que se la iba a quitar”, comentó otro de los residentes.



El ‘ataque de la ardilla’ se viralizó en redes sociales.



Muchos internautas comentaron la insólita historia: los más escépticos indicaron que no parecía posible que un roedor pequeño frenara a toda una ciudad, mientras que otros comprendieron el temor colectivo ante la posible mordida de un animal, así fuera uno pequeño.

Más noticias

Romper la vajilla y los rituales más extraños para fin de año

Estas son las tribus más aisladas del mundo y lo poco que sabemos de ellas

Viajar o no viajar con sus mascotas: esa es la cuestión

La iniciativa que cuida y entrega en adopción a perros abandonados en Neusa

Fotos: mujer denuncia que le salió cabeza de pollo en pedido de alitas

Tendencias EL TIEMPO