Rusia: censuran 'app' de opositor Navalni en el primer día de elecciones

El movimiento del líder opositor encarcelado Alexéi Navalni acusó el viernes a Google y Apple de ceder ante el Kremlin al suprimir de sus plataformas una aplicación que guía para votar contra el partido del presidente Vladimir Putin, en el primer día de las legislativas de Rusia.



(Además: El pulso Putin-Navalny y el futuro de Rusia)

"Hoy (viernes) a las 8 de la mañana, hora rusa, Google y Apple suprimieron nuestra aplicación Navalni de sus tiendas de aplicaciones. Es decir, cedieron al chantaje del Kremlin", dijo en la mensajería Telegram Leonid Volkov, un opositor en el exilio muy cercano a Navalni.



Prácticamente ningún candidato contrario al Kremlin ha sido autorizado a presentarse en estas elecciones, que se celebran durante tres días (de este viernes al domingo) y después de meses en los que se ha intentado reducir a la mínima expresión a los movimientos opositores.



En este contexto, los partidarios de Navalni pusieron en marcha una estrategia de "voto inteligente", vía una aplicación que indica a qué candidato hay que apoyar, en la inmensa mayoría de los casos un comunista, para desbancar a los aspirantes de Rusia Unida, la formación de Putin.



Los periodistas de AFP comprobaron que la aplicación no aparece más en las tiendas en línea de Apple y Google en Rusia.



"Suprimir la aplicación de Navalni de las plataformas es un vergonzoso acto de censura política", escribió en Twitter Ivan Jdanov, director del Fondo de Lucha Contra la Corrupción, organización fundada por Navalni.



(Lea aquí: Putin admite la existencia de 'decenas de personas' de su entorno con covid)

Началось, прямо люди сами мечтали пораньше побежать голосовать и выстроились в очередь (1480 УИК Екб) pic.twitter.com/5SKc8JoMoT — Ivan Zhdanov (@ioannZH) September 17, 2021

Jdanov también publicó un correo electrónico, enviado según él por Apple, que explica que la supresión de la aplicación se debe a una solicitud del organismo de control ruso de las telecomunicaciones Roskomnadzor, que argumenta que su contenido es ilegal en el país.



Horas después, un portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que las dos empresas simplemente se habían plegado a la ley rusa. "Esta aplicación es ilegal en nuestro país", insistió. - "No vamos a ceder"



En estos días, Rusia había acusado a Google y Apple de negarse a suprimir estos contenidos considerados fuera de la ley y el jueves convocó a sus dirigentes ante una comisión parlamentaria, el Consejo de la Federación.



Este viernes, el senador Andreï Klimov, jefe de esta comisión, estimó que tras la "conversación" del jueves, "Google y Apple sacaron la única conclusión posible".



Varias redes sociales, comenzando por Facebook, fueron condenadas a pagar multas en el pasado, y el funcionamiento de Twitter es muy lento en Rusia, por decisión del órgano rector de las telecomunicaciones. "Tenemos a todo el Estado ruso contra nosotros e incluso a las grandes empresas tecnológicas, pero eso no significa que vayamos a ceder", dijo el equipo de Navalni en un mensaje difundido por Telegram este viernes.

Facebook Twitter Linkedin

Alexéi Navalni y sus abogados, Olga Mikhailova y Vadim Kobzev, durante una audiencia en un tribunal de Moscú, en el marco del proceso en el que fue condenado. Foto: Foto: Vladimir Gerdo. Getty Images

En enero Navalni fue encarcelado tras regresar a Rusia después de haber sido tratado en Alemania por un grave envenenamiento que casi le cuesta la vida y del que se acusa al Kremlin. Desde entonces, su movimiento fue prohibido acusado de "extremista" y la mayoría de sus aliados tuvieron que exiliarse, fueron detenidos o sus candidaturas ilegalizadas.



Unos 108 millones de rusos están llamados a las urnas para elegir a los 450 miembros de la Duma, la cámara baja del parlamento. Los resultados de las elecciones se darán a conocer el domingo por la tarde.



"No espero gran cosa de estas elecciones pero he venido a dar mi opinión", dijo Alexander Shirokov, de 55 años, en Vladivostok (este). El viernes, en un centro de votación de una escuela de Moscú pocas personas acudían a votar.



"Me gustaría que las cosas no empeoren, que algo cambie para que nuestros hijos y nietos puedan trabajar", dijo Irina Koshkareva, jubilada de 76 años. Rusia Unida, impopular y salpicado por numerosos escándalos de corrupción, cuenta con menos del 30 por ciento de las intenciones de voto.



Pero la formación ganará probablemente los comicios ya que no existe una competencia real y los otros partidos presentes en la Duma siguen, más o menos, la línea del Kremlin.AFP

En otras noticias

- Italia es el primer país de Europa que pedirá el 'pase covid' a empleados

- Afganistán: los desafíos de los talibanes a un mes de su victoria