El príncipe Guillermo anuncia nuevo premio en pro del medio ambiente

La Embajada Británica en Colombia anunció este jueves el lanzamiento del premio Earthshot. La finalidad de este nuevo premio mundial para el medio ambiente es convertir el pesimismo acerca de los asuntos ambientales en optimismo para “superar los retos más grandes de nuestro tiempo”, según un comunicado.



Se espera que con el reconocimiento también incentive el cambio y aporte a la reparación del planeta en los próximos 10 años.



El lanzamiento llega después de dos años de trabajo del Príncipe Guillermo, la Fundación del Duque y la Duquesa de Cambridge para desarrollar un proyecto que apoye el esfuerzo global para proteger y restaurar el medio ambiente.



(Le puede interesar: Duque de Cambridge pide combatir cambio climático como con covid-19)

¿Cuáles son los premios?

Se darán cinco premios individuales de 5 mil millones de pesos colombianos durante los próximos diez años, en búsqueda de al menos 50 soluciones a los más graves problemas ambientales, antes del año 2030.



Además del dinero, cada ganador recibirá una plataforma global en donde se presentará y se promocionará su perfil con el fin de que sus soluciones sean adoptadas, replicadas y escaladas. Los finalistas también recibirán apoyo personalizado y oportunidades para conectarse con un ecosistema de individuos y organizaciones afines.



(Lea aquí: ¿Qué significa que a Enrique y Meghan les concedan una ‘transición’?)



En el comunicado se resalta que el premio va más allá de lo monetario, pues su objetivo principal es incentivar acciones que combinen el mundo ambientalista con financiadores, empresas e individuos para maximizar el impacto, impulsar cambios e inspirar a las personas alrededor del mundo a trabajar juntos para reparar el planeta.

¿A quiénes se premiará?

Los premios se otorgarán a individuos, equipos o colaboraciones (científicos, activistas, economistas, proyectos comunitarios, líderes, gobiernos, bancos, empresas, ciudades y países) es decir, a aquellos que encuentren soluciones aplicables que contribuyan de una manera sustancial a los retos ‘Earthshots’.

El principe Guillermo, duque de Cambridge habló sobre la necesidad de sacar provecho de la capacidad de invención. Foto: EFE

Cada año entre 2021 y 2030, el Príncipe Guillermo, junto con los miembros del Consejo Directivo del Premio Earthshot, seleccionarán los cinco ganadores, uno por cada ‘Earthshot’.



(Lea también: Reina Isabel ordena 'periodo de transición' para los duques de Sussex)



El proceso de selección tendrá cinco etapas, que incluyen evaluación por paneles de expertos y comités independientes para que el Consejo Directivo seleccionen a los ganadores.

¿Cuáles son las fechas?

Desde el 1º de noviembre del 2020 estarán abiertas las nominaciones para 2021. La primera ceremonia de premiación se llevará a cabo en la ciudad de Londres, en el otoño del próximo año.

¿Quiénes están detrás del premio?

Este jueves también se reveló la lista de los miembros del Consejo Directivo del Premio Earthshot, donde se destaca la famosa cantautora, filántropa y embajadora de UNICEF Shakira, asegurando la participación y visibilidad para Colombia.



Ella acompañará a líderes ambientalistas, filántropos, empresarios, deportistas y representantes del mundo del entretenimiento.



(Además: ‘Megxit’: el nuevo drama que enfrenta la corona británica)

El plan es galvanizar y captar (...) las mejores soluciones posibles FACEBOOK

TWITTER

Hablando de su iniciativa, el Príncipe Guillermo explicó que “el plan es galvanizar y captar las mejores mentes, las mejores soluciones posibles, para arreglar y enfrentar algunos de los retos ambientales más grandes".



Además añadió que "tenemos que aprovechar nuestro ingenio y nuestra capacidad de invención. Los próximos diez años son críticos … el tiempo es primordial, y por eso creemos que este ambicioso premio mundial es la única forma de avanzar”.



El premio será apoyado por su Global Alliance (Alianza Global), una red de organizaciones que comparten la ambición del Premio para reparar el planeta.



(Le puede interesar: Incendios forestales no dan tregua en Bolivia y Paraguay)



Esta red está conformada por los Socios Fundadores de la Alianza Global; un grupo de los lideres filantrópicos mundiales y organizaciones que trabajarán para asegurar la ambición, la escala, y el alcance del premio a través de la financiación y objetivos compartidos.



Los socios fundadores principales son Aga Khan Development Network, Bloomberg Philanthropies, DP World en asociación con Dubai EXPO 2020, The Jack Ma Foundation, Marc and Lynne Benioff, y la Paul G. Allen Family Foundation.



Para conocer más información sobre los aliados y otros aspectos de la premiación puede vistar la página www.earthshotprize.org



REDACCIÓN INTERNACIONAL

Lea aquí

- Dos de cada cinco plantas corren peligro de extinción

​

- Otra vez se disparó la deforestación en la Amazonia colombiana

​

- Descubren la razón de la misteriosa muerte de 34 elefantes en Zimbabue