El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, intervendrá en la próxima cumbre de la Otán que se celebrará en Madrid los días 29 y 30 de junio, pero lo hará por videoconferencia, según confirmó Ihor Zhovkva, subjefe de la oficina presidencial.



"El presidente de Ucrania ha sido invitado a participar en la cumbre a través de un enlace de video. El presidente ha sido invitado a hablar en la primera sesión de esta cumbre, es decir, la sesión inaugural, a la que asistirán los 30 líderes, los aliados de la OTAN", dijo Zhovkva, según la agencia local ‘Ukrinform’.

Señaló que el evento dará como resultado la adopción de un nuevo concepto estratégico en materia de defensa para la Otán con la que encarar la próxima década. En esta reunión se aprobará una declaración final y, según Zhovkva, la situación de Ucrania, así como la agresión rusa que se inició el pasado 24 de febrero, desempeñarán un papel destacado en estos documentos.



Se espera que la cumbre de Madrid, con unos 40 líderes mundiales, entre los de los países miembros y los invitados, y 5.000 asistentes, marque el rumbo de la alianza militar para la próxima década en un momento en que la Otán encara la invasión rusa de Ucrania.



Zhovkva también dijo que el presidente Zelenski participaría en la cumbre del Grupo de los Siete (G7) la próxima semana.

Resistencia ante ataques en Azot, Severodonetsk

Mientras tanto, las tropas rusas han atacado en las últimas horas los edificios y el puesto de control de entrada en la planta química de Azot, en Severodonetsk, en la provincia oriental de Lugansk, donde varios cientos de civiles y militares resisten.



(Puede leer: Sobran voluntarios, faltan armas: la realidad de entrenamientos ucranianos).



Los rusos también dispararon contra las instalaciones de una fábrica de ladrillos de la ciudad y "continúan los feroces combates en el distrito industrial" de esta urbe, aseguró este martes Serhii Haidai, jefe de la administración Militar de la región de Lugansk, en su cuenta de Telegram.



Según las autoridades regionales, actualmente, 568 civiles se refugian en la planta química de Azot, incluidos 38 niños. En su mayor parte, se trata del personal de la planta y de sus familias, que se negaron a ser evacuados. También permanecen en las instalaciones un número de militares ucranianos que no ha sido revelado.



Haidai indicó que varios equipos médicos siguen trabajando en uno de los hospitales de Severodonetsk, lo que implica que no toda la ciudad es controlada por los rusos, como asegura Moscú, una situación que no puede ser contrastada con una fuente independiente.



Las fuerzas rusas también llevaron a cabo operaciones de asalto en los alrededores de Severodonetsk, en los asentamientos de Komyshuvakha, Zolote y Hirske, acercándose desde varias direcciones, y aumentaron los bombardeos sobre la cercana Lisichansk, una de las ciudades que los rusos tratan de tomar.

