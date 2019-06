Angela Merkel volvió a sufrir temblores en una ceremonia oficial

La canciller alemana, Angela Merkel, volvió a sufrir un episodio de temblores este jueves durante una ceremonia oficial, nueve días después de un incidente similar y horas antes de su viaje a Osaka para la cumbre del G20.



Este nuevo episodio tuvo lugar durante la ceremonia oficial de la toma de posesión de la nueva ministra de Justicia, Christine Lambrecht, en el palacio de Bellevue en Berlín.

Merkel tembló durante unos dos minutos, observó en el lugar un fotógrafo de la agencia de prensa dpa.

La canciller, quien cumplirá 65 años el mes que viene, intentó controlar estos espasmos cruzando sus brazos durante el discurso del presidente federal Frank-Walter Steinmeier, según imágenes publicadas en la televisión alemana.



Los temblores cesaron cuando pudo dar algunos pasos.



"No hay ninguna encuentro anulado para hoy ni mañana, la canciller se encuentra bien. Viajará como previsto en avión a Osaka", indicó la cancillería.



Merkel sufrió una crisis de temblores como esta, pero más impresionante, durante una ceremonia oficial el 18 de junio con el nuevo presidente ucraniano, Vladimir Zelenski.



Estas convulsiones fueron atribuidas a la deshidratación. "Bebí por lo menos tres vasos de agua, que manifiestamente me faltaba, y ahora me siento muy bien", declaró Merkel en ese momento.



La canciller ya se había sentido mal en diciembre de 2014 durante una entrevista. En aquel entonces sufrió una baja de tensión. La grabación fue interrumpida brevemente y su entorno explicó igualmente que se debía a la deshidratación.



En el poder desde 2005, Merkel, al frente de una inestable coalición, tiene previsto retirarse de la política al final de su mandato, en 2021.



AFP