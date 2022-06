La excanciller alemana Angela Merkel defendió el martes su política frente a Rusia y dijo que no tiene que "excusarse" al haber abogado por la diplomacia y el comercio para tratar de evitar una guerra en Ucrania.



La exdirigente, que hablaba por primera vez después de su retiro de la vida política hace seis meses, condenó de nuevo fuertemente la invasión rusa en Ucrania, que no tiene "ninguna justificación".



"Es una ruptura brutal del derecho internacional para la que no hay ninguna excusa", señaló. Merkel aseguró que era consciente desde hace varios años de la amenaza que representaba el presidente Vladimir Putin sobre Ucrania.



Era de interés para Alemania "encontrar un modus vivendi con Rusia para no encontrarnos en un estado de guerra" y "poder coexistir pese a todas nuestras diferencias", agregó Merkel, quien gobernó durante 16 años la primera economía europea.



Desde la invasión rusa de Ucrania, la exjefe de gobierno de centro-derecha fue acusada de haber incrementado la dependencia de Europa respecto a la energía rusa, especialmente promoviendo la construcción del gasoducto Nord Stream 2 pese a las reservas de sus socios europeos y estadounidenses.

Caos y destrucción en la ciudad de Slovyansk, Ucrania. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

El gasoducto, que debía duplicar la capacidad de suministro de gas ruso a Alemania, fue finalmente suspendido desde la agresión rusa a Ucrania, sin haber entrado en funcionamiento.



Alemania practicó durante mucho tiempo la política de la mano tendida hacia Rusia, bajo la premisa de que el comercio llevaría a una democratización progresiva del país.



"No pensé que Putin cambiaría gracias a nuestras relaciones comerciales", aseguró

Merkel. Pero para ella era evidente que Rusia sería "siempre un vecino de Europa, que no se puede ignorar totalmente", añadió en la entrevista realizada por un periodista del semanario Der Spiegel en un teatro de Berlín.



Aunque era imposible un acercamiento político "era pertinente tener al menos relaciones comerciales", puntualizó. "Y no voy a excusarme" por la línea política seguida en los últimos años, concluyó la ex canciller.



