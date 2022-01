Si las cosas hubieran sido como antes, el clima del viernes pasado en Davos habría sido un verdadero dolor de cabeza logístico para muchos líderes globales. Con un termómetro que osciló entre 5 y 13 grados bajo cero, la nevada que volvió a blanquear las calles de la población ubicada en el corazón de los Alpes suizos solo permitió un lento desplazamiento para quien deseara salir del lugar donde usualmente se celebra el Foro Económico Mundial.

Sin embargo, esta vez únicamente los lugareños y los amantes de los deportes de invierno se vieron expuestos a las inclemencias del tiempo. Hace un mes, los organizadores del evento decidieron cancelar la reunión presencial convocada originalmente del 17 al 21 de enero –pospuesta ahora para finales de mayo– y conservar el formato virtual por segundo año consecutivo.



Falta ver si la pandemia permite que los planes de un reencuentro se cumplan y los integrantes del club más exclusivo del planeta logran congregarse, pocas semanas antes de que comience el verano en el hemisferio norte. Mientras llega el momento de resolver la duda, los organizadores de la cita igual mostraron que su poder de convocatoria también funciona en el ciberespacio.



(Además: ¿Quién es la nueva primera dama de Chile y por qué genera polémica?)



Bajo el nombre de la Agenda de Davos, durante cinco jornadas se celebraron 25 sesiones temáticas –incluyendo una decena de intervenciones de jefes de Estado y de gobierno– que fueron vistas en directo por tres millones de personas a través de las redes sociales. Aparte de Xi Jinping, en China, y Narendra Modi, en India, mandatarios de todos los continentes pasaron por la pantalla, incluyendo a Iván Duque, desde Bogotá.



Los temas alrededor de los cuales giraron las conversaciones fueron los mismos que encabezan la lista de preocupaciones de los analistas, con una que otra excepción. Coronavirus y economía global forman parte de la categoría de los más urgentes, mientras calentamiento global, biodiversidad y la creciente brecha entre ricos y pobres pertenecen a la de los importantes.



“Estamos viendo desafíos que van desde las perturbaciones en las cadenas de suministro hasta movimientos tectónicos en los mercados de trabajo, pasando por cifras de inflación que inquietan a los que hacen las políticas y a las personas”, dijo Klaus Schwab, fundador del Foro. “El año que tenemos enfrente es crucial para laborar juntos, reconstruir confianza y darle forma a un futuro mejor y más incluyente para todos”, agregó el profesor nacido en Alemania.

Camino a la endemia

Falta ver si ese llamado al diálogo encuentra eco en las grandes capitales. Lamentablemente, al tiempo que se insistía en la cooperación entre naciones como la mejor fórmula a la hora de resolver los problemas de la humanidad, la posibilidad de una invasión a Ucrania por parte de Rusia –con sus impactos sobre la seguridad y el suministro de gas en Europa– encabezaba los titulares de prensa.



El fantasma de una crisis de marca mayor en el terreno geopolítico fue el gran ausente en las distintas conversaciones, así haya sido mencionado por algunos. De lo que sí se habló abiertamente fue del covid-19, que es todavía un reto inmenso, según lo viene demostrando la variante ómicron con su número récord de contagios.



Si bien en algunos países empiezan a levantarse las restricciones adoptadas en diciembre, queda claro que las mutaciones del virus seguirán presentes por mucho tiempo. Anthony Fauci, el consejero médico de la Casa Blanca, recordó que hay cinco fases previsibles y hasta la fecha el mundo sigue en la primera: la pandémica.

De hacerse las cosas bien, con el correr de los meses comenzaría la desaceleración, seguida por una etapa de control, después de la cual se podría pensar en eliminación (por ejemplo, el polio está en un puñado de lugares) y una eventual erradicación.

Llegar a este último punto es improbable, pues en lo que atañe a enfermedades infecciosas, solamente la viruela llegó a desaparecer de la faz de la tierra.



Al respecto, el científico se inclina por la tercera categoría como la más factible. En esta, el virus sigue dando vueltas con oleadas ocasionales, como pasa con gripa e influenza, pero sin llegar a trastornar a las diferentes sociedades. Eso es lo que se describe como una endemia, que hace manejable el problema, aunque exige seguir con vacunación y refuerzos periódicos, tanto en países ricos como pobres.



Y esa asignatura se encuentra pendiente. Yemi Osinbajo, vicepresidente de Nigeria, subrayó que en África solamente una décima parte de sus habitantes cuenta con esquema completo de inoculaciones. En comparación, la media latinoamericana supera el 60 por ciento.

Fuerzas encontradas

Hasta tanto esa nube no desaparezca, el peligro estará latente. No obstante, las mayores dudas surgen en el frente económico, en donde los vientos cruzados soplan con mucho vigor.



De un lado está la reactivación, que ha sido “más fuerte de lo que esperábamos hace un año”, según expresó Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Esa mejoría se siente mucho más en las economías avanzadas, con lo cual se acentuaron las disparidades conocidas.



Del otro, se siente la tensión en los mercados atribuible al significativo aumento en los índices de inflación y a la expectativa de mayores tasas de interés en el mundo desarrollado, como mecanismo para detener un alza exagerada de los precios. Semejante escenario tiene nerviosos a los inversionistas, porque altera el balance de rentabilidades entre diferentes activos.

Se siente la tensión en los mercados atribuible al significativo aumento en los índices de inflación y a la expectativa de mayores tasas de interés en el mundo desarrollado. FACEBOOK

TWITTER

Así quedó demostrado el viernes, cuando las principales bolsas experimentaron caídas importantes. La semana que acaba de terminar fue la peor en más de un año en Nueva York y otras plazas financieras claves, debido al retroceso de las acciones y los mayores rendimientos exigidos para los bonos.



A lo anterior se suman los cuellos de botella en otros frentes. Con el petróleo a punto de llegar a 90 dólares por barril –y la posibilidad de alzas adicionales–, los elevados costos de la energía no parecen dar un respiro.

Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, destacó lo hecho hasta ahora, sin minimizar los obstáculos. Aunque dijo que las tasas de crecimiento positivas persistirán en 2022, también advirtió que “están perdiendo impulso en medio de una inflación persistente y niveles de endeudamiento récord que superan los 226 billones de dólares”.

Puesto de otra forma, las luces de alerta en el tablero de control de la economía brillan con mucha más intensidad. El campanazo suena con fuerza para los países emergentes debido al peso de las obligaciones, pues el cálculo es que el 60 por ciento tendrá dificultades a la hora de atender sus compromisos a tiempo.



Para evitar líos más grandes, lo ideal sería que los mecanismos de ayuda multilateral operen a tiempo. La pregunta es si en medio de una evidente falta de liderazgo de Washington, distante de Moscú y Pekín, habrá ambiente para apagar los incendios que surjan en los meses que vienen.

Facebook Twitter Linkedin

Intervención virtual del mandatario Iván Duque en el panel 'Foro Económico Mundial: Perspectivas de América Latina' Foto: EFE

Y esa inquietud también es válida en un escenario de más largo plazo. Aun si las emergencias inmediatas se logran sortear con relativo éxito, sigue pendiente una mucho más compleja como es la del cambio climático. Tal como están las cosas, las probabilidades de que las temperaturas continúen subiendo por encima de lo deseable son elevadas, debido a la falta de acciones concertadas.

En las mismas

Lo irónico es que hay consenso frente a un peligro que bien se podría calificar de inminente. El derretimiento gradual de los casquetes polares, la pérdida de superficie de los glaciares, la presencia de temperaturas extremas y los desastres naturales de mayor intensidad son un anticipo de catástrofes que podrían afectar a centenares de millones de personas.



A pesar de ello, pocos quieren asumir su responsabilidad. Para citar un caso, John Kerry, representante de Estados Unidos en este asunto, enfatizó que “nadie se está moviendo lo suficientemente rápido”, como si la cosa no fuera con la nación más poderosa del planeta.

Hay esperanza en que la tecnología encuentre las respuestas indispensables con el fin de que tanto la generación de electricidad como la movilidad sean lo suficientemente limpias en un escenario de tiempo relativamente corto. De no ser así, sería necesario “un esfuerzo hercúleo” para hacer la transición de un presente –en el cual el 80 por ciento de las fuentes de energía son combustibles fósiles– a un escenario de carbono neutral en 2050, de acuerdo con las palabras de Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía.

Colombia también puso sobre la mesa la llamada ‘agenda verde’, junto con la necesidad de identificar la financiación para impulsar procesos de transformación que sean ecológicamente más amables. FACEBOOK

TWITTER

Resulta probable que se necesiten otras maneras de mirar el desafío. Olaf Scholz, el nuevo canciller alemán, puso los puntos sobre las íes al afirmar que “ya no vamos a esperar al más lento y menos ambicioso”. Por el contrario, el sucesor de Angela Merkel planteó que “vamos a darle la vuelta al clima para que en vez de factor de costo sea una ventaja competitiva”.



Un salto cualitativo en este punto es clave en América Latina, una zona particularmente rica en biodiversidad. La región también tuvo su espacio en un foro virtual que convocó a cinco presidentes y en el cual Carlos Alvarado, de Costa Rica, y Pedro Castillo, del Perú, hicieron especial énfasis en lo ambiental. Colombia también puso sobre la mesa la llamada ‘agenda verde’, junto con la necesidad de identificar la financiación para impulsar procesos de transformación que sean ecológicamente más amables.



A pesar de los llamados en favor de una mayor integración en las Américas, en las redes sociales aparecieron comentarios sobre el divorcio que hay entre lo que sucede y lo que se predica. Hoy por hoy, esta parte del mundo se encuentra mucho más dividida que en épocas no tan lejanas, algo en lo cual pesan las ideologías, al igual que gobiernos que se olvidaron de principios democráticos como pasa con Venezuela, Nicaragua o El Salvador.



Y esa falta de convergencia puede salir costosa a la luz de otros procesos irreversibles. En medio de las urgencias cotidianas es fácil olvidar que la cuarta revolución industrial –que incluye inteligencia artificial, robótica, algoritmos o internet de las cosas– no se ha detenido. Todo lo contrario, la pandemia la acabó profundizando, algo que impacta e impactará la demanda de mano de obra y la relevancia de un buen número de profesiones.



Cómo convertir los riesgos de la modernidad en oportunidades es algo que merecería estar en el epicentro de las discusiones que tocan el futuro de los latinoamericanos. Tristemente, lo que se ve es una gran cantidad de lugares comunes en las declaraciones gubernamentales, justo cuando las amenazas del populismo tienden a hacerse más grandes y la insatisfacción popular aumenta.

La sensación de que la realidad va por un lado mientras los pronunciamientos oficiales van por otro no solo es exclusiva de estas latitudes. De hecho, la gran contradicción que surge del Davos virtual es que nunca la raza humana estuvo tan conectada, a tan solo un clic de distancia, mientras los verdaderos consensos brillan por su ausencia.

Parece increíble que mientras los problemas se han globalizado, cada cual quiera aplicar sus propias soluciones. Constatar que es así no resulta nada tranquilizador y confirma una enorme ausencia de liderazgo en un mundo convertido en una torre de Babel moderna en la cual todos hablan, pero pocos entienden lo mismo.



RICARDO ÁVILA PINTO

ANALISTA SENIOR

PARA EL TIEMPO

@ravilapinto

Otras noticias