Amnistía a independentistas catalanes: la votación más conflictiva del año en España

España se prepara este martes para una de sus sesiones parlamentarias más significativas y potencialmente conflictivas del año. Se trata de la votación en el Congreso de los Diputados, Cámara baja del Parlamento español, de la proposición de ley de amnistía "para la normalización institucional, política y social en Cataluña" presentada por el partido socialista Psoe, que gobierna el país en coalición con la formación de izquierda Sumar.



La sesión, que promete ser un campo de batalla ideológico y político, refleja las profundas divisiones que rodea dicha propuesta legislativa.



Y es que la promesa de una rápida aprobación parlamentaria de la amnistía a los independentistas catalanes fue lo que le permitió a Pedro Sánchez ser reelegido presidente del gobierno español a mediados de noviembre, gracias a los votos de los dos partidos separatistas de Cataluña, que la impusieron como condición para su apoyo que tramitara la ley.



Tras diferencias en su alcance, las fuerzas parlamentarias que favorecen esta norma llegaron a un acuerdo para enmendar la proposición de ley y evitar así que la iniciativa se hunda cuando los tribunales de justicia procedan a su valoración.



Pedro Sánchez se juega promesa para su continuidad

El expresidente catalán Carles Puigdemont (izq.) y el presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez. Foto: AFP

Los diputados del Partido Socialista de Sánchez y los independentistas catalanes pactaron enmiendas al proyecto de ley de amnistía que protegen más al expresidente catalán Carles Puigdemont FACEBOOK

Según el conservador Partido Popular (PP), principal fuerza de oposición en España, se trata de un caso de desmedida ambición política por parte de Sánchez.



Y es que si bien, luego de la votación de este martes, la tramitación proseguirá en el Senado, donde tiene mayoría el PP y puede retrasar el proceso para su aprobación antes de que la propuesta vuelva al Congreso. En todo caso, los socios de gobierno contarían con apoyos parlamentarios suficientes para su trámite.



Eso sí, la medida llega a votación luego de que la semana pasada los diputados del Partido Socialista de Sánchez y los independentistas catalanes pactaron enmiendas al proyecto de ley de amnistía que protegen más al expresidente catalán Carles Puigdemont al permitir acogerse a secesionistas acusados de "terrorismo" siempre que estos no vulneraran derechos humanos.

¿Qué determina la ley de amnistía sobre el terrorismo?

En el 2017 alrededor del 43% de la población catalana votó en un referendo independentista en el que cerca del 90% de los sufragantes le dijeron "sí" a la separación de España. Foto: David Borrat / Efe

Aunque en un principio la proposición solo incluía en la amnistía a los delitos por terrorismo con sentencia firme, los abogados del Congreso advirtieron que ello podría poner en riesgo el dictamen sobre la norma por parte del Tribunal Constitucional y de la justicia europea.



Así, las cosas, ahora propone la amnistía de todos los delitos de terrorismo “siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa”, no hayan causado violaciones graves de derechos humanos, “en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario”.



Estos artículos se refieren al derecho a la vida y a la prohibición de la tortura.



En ese sentido, de aprobarse, la amnistía beneficiará a quienes, aunque se les considere terroristas, demuestren que no causaron intencionadamente actos de tortura o muerte.

A unas horas de que se vote la Ley de Amnistía en el Congreso, dos jueces -Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre- insisten en la posibilidad de sortearla destacando los indicios de delito que existen contra Puigdemont y su entorno. El pulso continúa pic.twitter.com/ZKCdjo7rcB — Alfonso Pérez Medina (@alfonsopmedina) January 29, 2024

El juez que puede evitar la amnistía contra Puigdemont

Si bien se anticipa que la sesión del martes será intensa, los defensores de la ley argumentan que representa un paso necesario hacia la reconciliación y la justicia, mientras que los detractores la ven como una medida que podría socavar el principio de justicia y dejar impunes ciertos actos.



El debate, que será no solo técnico sino profundamente emocional y simbólico, tiene además otro ingrediente a cuestas. La propuesta de ley topó con el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que instruye desde hace cuatro años la causa separatista e imputó en noviembre a Puigdemont, uno de quienes se beneficiaría de la amnistía y al que, hasta ahora, el juez no había involucrado en lo que se ha llamado el “Tsunami Democràtic”, la investigación como delito de terrorismo a las protestas de los independentistas que vinieron después en Cataluña.

Miles de personas protestaron contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, su diálogo con los independentistas catalanes y en demanda de elecciones generales Foto: EFE

Según García-Castellón, varios implicados en el Tsunami violan “el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución española y el artículo 2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos” y el juez sitúa a Puigdemont en la cúspide del movimiento que impulsó las protestas sosteniendo que las sospechas de terrorismo están consolidadas.

Independentistas catalanes insisten en la libertad de Puigdemont Foto: Patrick Seeger / Efe

Tales protestas se originaron en 2019 cuando centenares de personas se volcaron a las calles de Barcelona en protesta por las condenas de prisión dictadas contra líderes del movimiento independentista de Cataluña, incluido Puigdemont.

De acuerdo con García-Castellón, las lesiones graves que sufrió un policía en la protesta de la plaza Urquinaona de Barcelona “no pueden minimizarse” y no descarta “el ánimo homicida en los agresores de los agentes policiales”.



Bajo esta justificación, pretende probar que existió la voluntad de causar una muerte. En su escrito, el juez busca asegurar el papel de Puigdemont como líder de las protestas que habían llevado a la lesión del policía.



Por ende, si el magistrado insiste en sus interpretaciones, ni él ni los demás encausados en este proceso podrán beneficiarse de la amnistía.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Foto: AFP

¿Qué hace falta para definir si prospera o no la amnistía en España?

La propuesta de ley pasará a estudio del Senado y su secretaria general, Sara Sieira Mucientes, quien integra el opositor PP con mayoría absoluta en el órgano, será la encargada de valorar el contenido del proyecto de amnistía y deberá pronunciarse al respecto.



Pese al serio desafío que implica este escenario, el presidente Sánchez confía en que la ley salga adelante y pueda continuar gobernando con el apoyo de los partidos separatistas.



De no ser así, es probable que los independentistas rompan el pacto de gobierno y acentúen sus esfuerzos por ver una Cataluña fuera de España. En ese caso, el presidente se escudará en que ha cumplido la promesa política de intentarlo y que, más allá de eso, no puede interferir en la orden judicial.

📢Miles de personas, unas 45.000 según fuentes oficiales y cerca de 70.000 de acuerdo con los convocantes, se concentraron este domingo en Madrid contra la ley de amnistía a independentistas catalanes que tramita el Parlamento español.📌@EFENoticias pic.twitter.com/guZHtEtp1x — Servicio de Información Pública (@infopublicave) January 29, 2024

Entre tanto, unas 45.000 personas, según fuentes oficiales, y cerca de 70.000 de acuerdo con los convocantes, se concentraron el pasado domingo en Madrid contra la ley de amnistía a independentistas catalanes.



Convocado por el conservador Partido Popular, los participantes ondearon banderas españolas y de la Unión Europea, mientras portaban carteles en los que se leían, en español e inglés, eslóganes como 'Frente a un Gobierno débil, una España fuerte' o 'No hay democracia sin el imperio de la ley', al grito de "No a la amnistía".



Por lo pronto, solo resta esperar. Se calcula que hacia finales de abril o principios de mayo se conocerá el texto definitivo de la ley de amnistía. Entonces, se sabrá si a Sánchez le salió bien la arriesgada jugada de aliarse con los independentistas.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

MADRID

