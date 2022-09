Después de siete meses de ofensiva, el presidente Vladimir Putin escaló este miércoles el conflicto en Ucrania, movilizando a cientos de miles de reservistas y amenazando con recurrir al arma nuclear. Estas son las explicaciones sobre la escalada.



¿Qué pasó?

El presidente ruso, Vladímir Putin, puso en pie de guerra a los rusos al decretar la "movilización parcial" de 300.000 reservistas rusos para la guerra en Ucrania, medida que busca contrarrestar lo que llamó "chantaje nuclear" de la OTAN, que se propone "destruir" a Rusia.



"A día de hoy nuestras Fuerzas Armadas actúan a lo largo de una línea de combate que supera los mil kilómetros, combaten no sólo contra formaciones neonazis, sino prácticamente contra la máquina militar del Occidente colectivo", dijo Putin durante un discurso televisado.

¿Por qué ahora?

Desde que Rusia lanzara su asalto a Ucrania, el 24 de febrero, el Kremlin no ha dejado de repetir que todo se está desarrollando "según el plan". Incluso cuando tuvo que abandonar su ofensiva en Kiev y replegarse hacia el este, en primavera.



A principios de septiembre, las cosas cambiaron: las fuerzas ucranianas, armadas por Occidente, obligaron a los rusos a retirarse de la región de Járkov, en el noreste, y a retroceder en la cuenca del Donbás (este) y en Jersón (sur).



Además, los grandes países emergentes, cuyo apoyo espera conseguir Putin para su causa antioccidental, empezaron a mostrarse impacientes.



La pasada semana, el primer ministro indio, Narendra Modi, le dijo a Putin que no es el momento de "hacer la guerra". Y el mandatario ruso afirmó que el presidente chino, Xi Jinping, le había manifestado sus "inquietudes".



"Recibió, de los países no occidentales, la señal de que hay que terminar cuanto antes", analizó en Facebook Alexander Baunov, otrora experto del centro Carnegie de Moscú, que el gobierno ruso clausuró este año.



Ucrania Foto: Sergei Kozlov. EFE

Anexión y bomba atómica

Así las cosas, Rusia quiso retomar la iniciativa y el martes anunció la organización de unas votaciones de anexión en cuatro regiones de Ucrania, controladas por Moscú al menos parcialmente, que tendrían lugar del 23 al 27 de septiembre.



Puesto que la doctrina militar rusa prevé el recurso al arma nuclear si su territorio es atacado, para el Kremlin ese sería el caso en caso de anexión, aunque ningún otro Estado del mundo reconociera esas fronteras.



Con estas votaciones, que Occidente tildó de "parodias" y "simulacros", lo que pretende Rusia es frenar la contraofensiva ucraniana y las entregas de armas occidentales.



El martes, la jefa de la cadena de televisión pública rusa RT, Margarita Simonian, consideró en Twitter que esta semana sería la "antesala de nuestra victoria inminente" o bien, la "de la guerra nuclear".



¿Movilizar a quién y por qué?

La movilización parcial anunciada atañe a 300.000 reservistas, dando prioridad a personas que tengan experiencia militar. No se han divulgado muchos detalles, salvo que los movilizados serán formados y equipados adecuadamente. No se anunció ningún calendario.



Los estudiantes y reclutas del contingente no serán movilizados al frente, prometieron las autoridades rusas.

Según el jefe de la comisión de Defensa del Parlamento, Andréi Kartapolov, se verán afectados principalmente los soldados y suboficiales reservistas de menos de 35 años, y los oficiales subalternos reservistas de menos de 45 años.



El ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, explicó que esta movilización era necesaria para mantener los territorios ocupados en Ucrania. La línea del frente "es de más de 1.000 km. Evidentemente, hay que reforzar esa línea y la retaguardia", dijo.



¿Una apuesta de Putin?

Desde que se anunciaran los referendos de anexión, el martes, el Kremlin parece querer jugar a la escalada para obtener una rendición de Ucrania, poniendo la opción nuclear sobre la mesa.



"Es un ultimátum de Rusia a Ucrania y a Occidente: o Ucrania retrocede o habrá guerra nuclear", comentó el martes la analista independiente Tatiana Stanovaya en Telegram.



El miércoles, Vladimir Putin recalcó que no se trata de "un bluf".



Desde hace siete meses, Occidente ha manifestado su apoyo a Ucrania y le ha aportado ayuda militar y financiera.



En el plano militar, la movilización podría ser insuficiente para cambiar la realidad en el terreno, al menos inmediatamente, pues formar, equipar y enviar a 300.000 efectivos al frente supone un enorme desafío logístico para Rusia.



Zelenski en Izium, en Ucrania. Foto: EFE

¿Qué dice Estados Unidos?

Estados Unidos se toma "en serio" la amenaza velada "irresponsable" del presidente ruso, Vladimir Putin, de usar armas nucleares en la guerra en Ucrania, dijo el miércoles un alto funcionario estadounidense, que anunció "graves consecuencias" si avanza en ese sentido.



"Es una retórica irresponsable que una potencia nuclear hable de esa manera. Pero no es atípico por cómo ha estado hablando en los últimos siete meses y lo tomamos muy en serio", dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.



"Estamos monitoreando lo mejor que podemos su postura estratégica para poder modificar la nuestra si es necesario. No hemos visto ninguna indicación de que eso sea necesario en este momento", agregó en declaraciones a la cadena ABC.



Cuando se le preguntó cuál sería la respuesta de Washington, Kirby reiteró lo dicho por el presidente Joe Biden. "Habrá graves consecuencias. No solo será cada vez más paria en el escenario mundial, sino que tendrá que haber graves consecuencias de la comunidad internacional", señaló.



Kirby describió la orden de Putin de movilizar a unos 300.000 reservistas de toda Rusia como una señal de debilidad.



John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. Foto: AFP

"Definitivamente es una señal de que está enfrentando dificultades", dijo Kirby, enfatizando las "decenas de miles de bajas" y los "problemas de deserción" en filas rusas.



Kirby dijo que los referendos "falsos" de anexión a Rusia que se están preparando en áreas de Ucrania invadidas por las fuerzas rusas no cambiarán la política de Estados Unidos. "Ese es territorio ucraniano. No importa qué referendos falsos hagan", dijo Kirby. "Seguiremos apoyando a Ucrania con asistencia de seguridad y otra ayuda financiera, como dijo el presidente, durante el tiempo que sea necesario".

¿Un reconocimiento del fracaso?

La medida de Putin, una reacción "desesperada", según la propia Unión Europea, es a todas luces un reconocimiento del fracaso de la "operación militar especial" en Ucrania, que en casi siete meses de combates no ha logrado el principal objetivo, conquistar el Donbás, e incluso ha cedido en las últimas semanas territorio en las regiones de Járkov y Lugansk.



Para el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la movilización es "una tragedia, ante todo, para el pueblo ruso", y también un resultado de la "incapacidad del Ejército profesional" de Rusia, según dijo hoy su portavoz Serhiy Nikíforov, sin mencionarlo.

El presidente ucraniano dijo, en una entrevista que publica el diario alemán "Bild", que Putin quiere ahogar a Ucrania en sangre "pero también en al sangre de sus propios soldados". "Él (Putin) quiere ahogar a Ucrania en sangre, pero también en la sangre de sus propios soldados", dijo, comentado la movilización ordenada que, según dice, no es algo nuevo.



"Nosotros ya sabemos que ha movilizado cadetes, muchachos que no sabían pelear. Ni siquiera pudieron terminar su formación. Toda esa gente no sabe pelear. Esos cadetes han caído. Han venido a morir entre nosotros", aseguró Zelenski.



Putin, según los analistas, admitió con esta medida por primera vez que su país está en guerra, aunque el jefe del Kremlin insiste en que los soldados rusos no sólo combaten con Ucrania, sino también con sus aliados occidentales.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE

