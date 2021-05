Amenaza de bomba en avión, recibida después de desviarlo a Bielorrusia

La amenaza de bomba en un vuelo de Ryanair, que el gobierno bielorruso usó como argumento para forzar el aterrizaje del avión en Minsk, se recibió después de que el vuelo fuera desviado, afirmó la empresa de correos electrónicos Proton Technologies basada en Suiza.



La empresa, que se jacta de proteger los datos de sus usuarios, no quiso comentar en detalle el correo electrónico en cuestión y aseguró que, al estar cifrado, "no se puede acceder o verificar su contenido". "Sin embargo, sí podemos ver cuándo se envió el mensaje y este correo concreto fue enviado después de que el avión se desviara", dijo la compañía.



El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, provocó las críticas internacionales cuando decidió interceptar, usando un caza, el vuelo de Ryanair entre Atenas y Vilna, en el que viajaba el periodista bielorruso Román Protasévitch, opositor al gobierno, y su novia, Sofia Sapega, que fueron detenidos tras el aterrizaje de emergencia.



Las autoridades bielorrusas afirmaron que el aeropuerto de Minsk había recibido un correo firmado por el movimiento islamista Hamás informando de que había una bomba a bordo y que el mensaje procedía de una dirección de protonmail.com.



La transcripción de los intercambios entre la torre de control y el avión muestra que se informó al piloto de la amenaza a las 9:30 a. m., hora local, y que un minuto después se recomendó el aterrizaje en Minsk.



Según las autoridades de Bielorrusia, el correo electrónico en cuestión terminaba con la siguiente amenaza: "Sabemos que los participantes en el foro económico de Delphi vuelven a casa en el vuelo FR4978. Una bomba ha sido colocada a bordo de este avión. Si no responden a nuestras reivindicaciones, estallará a la altura de Vilna. Allahu Akbar (Dios es el más grande, en árabe)".

El periodista opositor Roman Protasevich. Foto: EFE/EPA/STRINGER

Encuentro entre Lukashenko y Putin

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, viajó este viernes a Rusia para reunirse con el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, al que pedirá apoyo ante el creciente aislamiento al que está sometido su régimen, mientras aparecen cada vez más incoherencias en la versión oficial del desvío de un avión comercial europeo por parte de Minsk.



Putin recibirá a Lukashenko en el balneario de Sochi (mar Negro), donde abordarán el incidente con el vuelo de Ryanair.



Desde un principio, Rusia ha defendido la actuación de Minsk, ha cargado contra las sanciones adoptadas por la Unión Europea (UE) y ha considerado que el caso de Protasevich, detenido aprovechando que el avión aterrizó de emergencia en Minsk, es un asunto interno.



