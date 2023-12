Allegados del opositor ruso encarcelado Navalni dicen que desconocen su paradero

Allegados del opositor ruso Alexéi Navalni, que cumple una condena de 19 años de prisión, dijeron el lunes que habían estado tratando de contactarlo en vano durante casi una semana y que desconocen su paradero.



Sus abogados fueron el viernes y luego el lunes a "dos colonias penales en la región de Vladimir [este de Moscú] donde Alexéi Navalni podría estar", pero les dijeron "que no estaba allí", dijo su portavoz Kira Iarmich.



(Le recomendamos leer: Ministros de la UE abordarán sanciones a Hamás y la continuidad del apoyo a Ucrania).

Una de estas cárceles indicó que el opositor "ya no aparece en sus registros", negándose a decir "a dónde había sido trasladado", escribió Iarmich en la red social X. "Todavía no sabemos dónde está Alexéi", afirmó.



El opositor no participó en una audiencia judicial en la que se suponía que debía comparecer por videoconferencia, según las autoridades a causa de un problema eléctrico.



(Le podría interesar: ¿Por qué esta semana es crucial para Ucrania y sus relaciones con EE. UU. y la UE?).



"Se están riendo de nosotros", dijo la portavoz. Hasta ahora Navalni estaba detenido en la región de Vladimir. Tras una nueva condena a 19 años de prisión por "extremismo", pronunciada en agosto, tenía que ser trasladado a una colonia penal de "régimen especial".

Facebook Twitter Linkedin

Alexéi Navalni durante la imputación de cargos en Rusia. Foto: EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

Los traslados de una colonia penal a otra en Rusia a menudo requieren varias semanas de viaje en tren con varias etapas y los familiares de los prisioneros permanecen sin noticias durante este período.



Las colonias de "régimen especial", es decir, los establecimientos con las condiciones de detención más duras del sistema penitenciario ruso, a menudo se encuentran en regiones muy aisladas.



Navalni, de 47 años, fue detenido en enero de 2021 y lleva casi tres años en cárceles con condiciones de detención más o menos estrictas.



AFP

Lea más noticias...