Las bolsas europeas respondieron este lunes con ganancias a la absorción del banco Credit Suisse por parte de su competidor UBS, un optimismo al que se subieron numerosos valores bancarios a pesar de la volatilidad persistente.



(Lea aquí: Asegurar confianza de inversores, la meta de la compra de UBS al Credit Suisse)



Tras abrir en rojo, los principales índices europeos cerraron al alza: París ganó 1,27%, Fráncfort 1,12 %, Londres 0,93 %, Madrid 1,31 % y Milán 1,59 %.



(Vea también: UBS acordó comprar Credit Suisse por más de US$2.000 millones)

Muchos de los valores bancarios, que abrieron con fuertes caídas, corrigieron la tendencia y cerraron con subidas. Wall Street también progresaba: 1,01 % en el caso del índice Dow Jones, 0,75 % el S&P500 y 0,21 % el tecnológico Nasdaq hacia las 18H00 GMT.



Entre las subidas en Europa se situó precisamente UBS, que ganó finalmente 1,26 % tras anunciar la compra de Credit Suisse por algo más de 3.200 millones de dólares.



La acción de la primera entidad bancaria helvética había perdido hasta un 15 % de su valor en la apertura de la bolsa de Zúrich. Credit Suisse, por su parte, se hundió un 55,74 % hasta los 82 céntimos por acción, por encima de los 76 propuestos por UBS en su oferta de compra.



Hace cinco años, su acción valía en torno a unos 15 francos suizos. Hay aún "mucha incertidumbre" sobre la evolución de la situación, afirmó Jack Allen-Reynolds, economista para la zona euro en Capital Economics, que se pregunta adónde puede conducir la actual volatilidad.



El banco central suizo participó con el gobierno helvético en ofrecer garantías para convencer al mayor banco del país, UBS, de comprar a precio de saldo a su rival en dificultades Credit Suisse. UBS acabó aceptando el domingo.



Las autoridades financieras de toda Europa se prodigaron el lunes en declaraciones para tranquilizar a los inversores sobre la solidez del sistema bancario europeo.



La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, afirmó que los bancos de la zona euro tienen colchones financieros "muy superiores a lo exigido" y que su exposición a títulos de deuda anulada de Credit Suisse eran "muy limitada".

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Suiza (izq.) estuvo en la firma del acuerdo de compra del UBS al Credit Suisse. Foto: Peter Klaunzer. EFE

'Mucha incertidumbre

Los bancos, no obstante, aún no están fuera de peligro: las pérdidas del índice bancario Eurostoxx 600 ascendieron a más del 13% la semana pasada y varias grandes entidades siguieron cayendo, como Barclays (-2,29%), ING (-0,66%), Deutsche Bank (-0,50%) o Société Générale (-0,83%), si bien otros como los españoles BBVA y Santander cerraron en verde con ganancias del 3,23% y 2,77%, respectivamente.



En Estados Unidos, la entidad First Republic Bank, que fue uno de los bancos que más pérdidas sufrió la semana pasada, se derrumbó 11% en las primeras operaciones. Tras ser degradado por la calificadora S&P, la entidad profundizó su caída.



En contraste, los títulos de los grandes bancos estadounidenses operaban al alza, al igual que las acciones de entidades regionales, que acaparan las preocupaciones de los inversores.



El acuerdo de Credit Suisse "puede haber tenido algún efecto para reducir la ansiedad de los mercados financieros, pero esto puede ser efímero, ya que los operadores pueden estar interrogándose qué banco es el próximo en estar en los titulares y por las razones equivocadas", explicó Tim Waterer, analista de Kohle Capital Markets.



Por otro lado, los inversores están expectantes sobre qué postura tomará la Reserva Federal en Estados Unidos. Existen opiniones divergentes sobre si la Fed va a seguir subiendo las tasas, ya que muchos señalaron que el colapso del banco estadounidense SVB está vinculado al aumento de los costes del endeudamiento en el último año.

Facebook Twitter Linkedin

En contraste, los títulos de los grandes bancos estadounidenses operaban al alza, al igual que las acciones de entidades regionales,. Foto: Justin Lane. EFE

Garantías de las autoridades

UBS aceptó el domingo pagar 3.000 millones de francos suizos (3.020 millones de euros, 3.250 millones de dólares) por Credit Suisse, un tercio de lo que valía el banco el viernes, antes de la negociación.



En las discusiones, se estableció que UBS se beneficiará de una garantía del gobierno de 9.000 millones de francos suizos. Además, el banco central suizo puso a disposición de ambas entidades una línea de liquidez de hasta 100.000 millones de francos suizos.



Los reguladores y el gobierno federal actuaron bajo la inmensa presión de los principales socios económicos de Suiza para sanear la situación antes de que contagiara al mundo entero. En este contexto, los grandes bancos centrales de Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Canadá y Japón anunciaron que adoptarán esfuerzos coordinados para mejorar el acceso a la liquidez.



AFP