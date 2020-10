La misteriosa desaparición de la supuesta pareja de Putin

Sobre la familia del presidente ruso, de 68 años, Vladimir Putin, no se conoce mucho. Él mismo ha dicho en varias entrevistas que prefiere mantener su vida privada lejos del foco de la opinión pública.



Sin embargo, eso no ha impedido que se hable de la vida amorosa del mandatario. Sobre todo luego de que, desde octubre de 2018, no se supiera nada más de su supuesta pareja, Alina Kabaeva, según reportó a principios de octubre el tabloide británico 'The Sun'.

Kabaeva, es una ex gimnasta, de 37 años, quien fue asociada con Putin desde 2008, cuando este aún estaba casado con Liudmila Putina.



La pareja se divorció en 2014 y, desde entonces, se cree que Kabaeva es la actual pareja del jefe del Kremlin, pero eso es algo que no ha sido confirmado.

Kabaeva, en los Juegos Olímpicos de Sídney. Foto: AFP

La última vez que se vio a Kabaeva fue en octubre de 2018, cuando se rumoraba que llevaba dos meses embarazada de gemelos.



En otras versiones se asegura que Putin y Kabaeva iban a ser padres de nuevo en abril de este año, aunque no hay certeza sobre ninguno de los supuestos embarazos.



Lo que sí es seguro es que desde hace dos años, cuando participó en una conferencia sobre gimnasia rítmica en una universidad de San Petersburgo, no hay información oficial sobre el paradero de la mujer.



Al respecto, la también gimnasta y amiga de Kabaeva, Lyasan Utiasheva, dijo al medio ruso 'Infox' que "ella prefiere vivir en silencio".



Lyasan, actualmente presentadora de televisión, añadió que, pese a que tampoco la ha visto, siempre que visita la tumba de su propia madre encuentra un ramo de flores con una tarjeta que dice "con amor, de Alina".

Esto la ha llevado a suponer que su amiga simplemente quiere llevar una vida apartada del escrutinio de la sociedad.

Una profesional consagrada

Kabaeva empezó a ser reconocida mucho antes de que se la relacionara con Putin: en su adolescencia empezó a practicar gimnasia rítmica.



Debutó como profesional a los 15 años, en 1996, y cuatro después ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney, en Australia.



La cúspide de su carrera deportiva llegó en 2004 cuando ganó oro en los Olímpicos de Atenas, en Grecia.



En esa época, Putin finalizaba su primer periodo presidencial y conoció a la joven atleta en un acto protocolario.

Kabeva, con su medalla de oro en los Olímpicos de Atenas. Foto: AFP

La famosa deportista se retiró en 2005 y, posteriormente, tuvo una breve carrera como cantante.



Ese mismo año incursionó en la política, como diputada del partido de Gobierno, Rusia Unido, en la Cámara Pública, un trabajo que alternó con su faceta de modelo.

El último empleo que tuvo antes de ser vista por última vez fue el de jefa del Grupo Nacional de Medios, una entidad conocida por manejar las operaciones de Netflix en Rusia.

