Rusia rechaza acusaciones que vinculan al Kremlin con la muerte de Alexéi Navalny

La cancillería rusa rechazó este viernes las "burdas" acusaciones del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, quien afirmó que el gobierno ruso es "responsable" de la muerte en la cárcel del principal opositor del país, Alexéi Navalny.



"La muerte de una persona siempre es una tragedia (...) En lugar de hacer burdas acusaciones, más valdría hacer gala de moderación y aguardar los resultados oficiales de la investigación médica" sobre las causas del deceso, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.

Moscú se preguntó por qué la Casa Blanca y el Departamento de Estado consideran "mucho más importante" y "más terrible" la muerte de un ciudadano ruso en una prisión de este país que la de un estadounidense en una cárcel ucraniana.



El comunicado menciona al periodista y bloguero de ciudadanía chilena y estadounidense, Gonzalo Lira, que murió en enero pasado bajo custodia en Ucrania. Lira había sido detenido en mayo de 2023 acusado de difundir información falsa sobre la guerra y justificar en redes sociales la campaña militar rusa en Ucrania.

El portavoz del Kremlin también consideró "inadmisibles" las declaraciones de los líderes occidentales, que responsabilizaron directamente al Kremlin de la muerte en prisión del líder opositor, Alexéi Navalny.



"No hay declaraciones de los médicos ni información de los forenses y de los servicios penitenciarios. Es decir, no hay información. Y nos encontramos con tales declaraciones", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en declaraciones a las agencias rusas.



Subrayó que se trata, "evidentemente, de declaraciones absolutamente rabiosas e inadmisibles".



Peskov aseguró que ya informó al presidente, Vladimir Putin, sobre la muerte repentina del opositor y aseguró que los servicios penitenciarios no necesitan recibir ninguna orden en relación con las pesquisas necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Navalny en una prisión de Moscú el dos de febrero de 2022. Foto: Handout / MOSCOW CITY COURT PRESS SERVICE / AFP

El presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, por su parte, afirmó que los dirigentes de las potencias occidentales son "culpables" de la muerte de Navalny y que su fallecimiento los "beneficia", ya que están "perdiendo" la batalla en Ucrania.



Los dirigentes occidentales "que han tomado un gran número de decisiones fallidas y se aferran a sus cargos se benefician de su muerte", declaró Volodin, sin elaborar sus acusaciones cuando se acerca el segundo aniversario del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania.

El servicio penitenciario de la región ártica de Yamal anunció este viernes la muerte de Navalny, de 47 años, un activista que denunció la corrupción y se convirtió en el crítico más importante del Kremlin, que purgaba una pena de 19 años tras ser condenado por "extremismo".



Manifestantes en Georgia homenajean a Alexéi Navalny tras conocerse su fallecimiento. Foto: AFP

Los servicios penitenciarios explicaron que el viernes, después de dar un paseo en la penitenciaría IK-3 de la localidad ártica de Jarp (distrito autónomo Yamalo-Nénets), donde hoy los termómetros marcan más de 20 grados bajo cero, el político opositor "se sintió mal" y "perdió el conocimiento".



Los equipos médicos de urgencia acudieron de inmediato a la llamada de la prisión e intentaron reanimarle "durante más de media hora", según los servicios hospitalarios de la localidad de Labitnangui, situada en el círculo polar ártico.



"Se le practicaron los necesarios procedimientos de reanimación, que no dieron ningún resultado. Los médicos de urgencias constataron la muerte del condenado. Se están estableciendo las causas del fallecimiento", señala el comunicado oficial de los servicios penitenciarios.



Seguidamente, los servicios penitenciarios anunciaron el envío de una comisión de funcionarios de prisiones y médicos de su aparato central en Moscú para esclarecer las causas y circunstancias que rodearon el fallecimiento del reo más famoso de este país.

El opositor ruso Alexéi Navalny escuchando su condena en las celdas de una prisión cercana a Moscú. Foto: Alexander NEMENOV / AFP

Tras conocerse su muerte, la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, denunció este viernes que Rusia es "responsable" de la muerte de Navalny, que a su juicio es otra señal de la "brutalidad" de Putin.



Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aseguró que "durante más de una década, el gobierno ruso, Putin, ha perseguido, envenenado y encarcelado a Navalny, y ahora se informa de su muerte".



Si estos informes son exactos, añadió, "su muerte en una prisión rusa y la fijación y el miedo de un hombre sólo subrayan la debilidad y la podredumbre en el corazón del sistema que Putin ha construido".



Similares acusaciones fueron realizadas por la Unión Europea, numerosos dirigentes europeos y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Manifestante sostiene un retrato del líder opositor ruso Alexei Navalny frente a la embajada rusa, en Berlín, Alemania. Foto: EFE

Navalny, que falleció a los 47 años, había regresado a Rusia a principios de 2021 después de ser envenenado meses antes con el agente químico Novichok en Siberia, un ataque que según Navalny fue orden directa del propio Putin.



Como en tiempos de los GULAG soviéticos o las kátorgas zaristas, Navalny -condenado a 19 años de prisión por "extremismo"- fue trasladado en diciembre desde una cárcel a menos de 200 kilómetros de Moscú a otra prisión en el ártico, al otro lado de la cordillera de los Urales.



El motivo, según la oposición, fue su decisión de lanzar una campaña nacional contra la reelección de Putin en los comicios presidenciales de marzo poco después de que éste registró su candidatura para seguir otros seis años en el Kremlin.



La salud de Navalny ya había despertado una gran inquietud cuando el opositor se declaró en huelga de hambre entre marzo y abril de 2021 en protesta por la negativa a ser atendido por médicos al margen de los servicios penitenciarios, semanas en las que perdió mucho peso.



Las autoridades de Moscú advirtieron este viernes a la población que no salga a la calle a protestar por la muerte del prominente opositor Alexéi Navalny. "Organizar o celebrar concentraciones no autorizadas, convocarlas y participar en ellas es una infracción administrativa", advirtió en un comunicado la fiscalía de Moscú.



La oficina del fiscal señaló que "considera necesario advertir sobre la violación de la ley", en referencia a varias convocatorias online para organizar "una manifestación masiva en el centro de Moscú".

AFP Y EFE