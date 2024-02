¿Podrá Yulia Navalnaya seguir la labor de su fallecido esposo Alexéi Navalny en Rusia?

La repentina muerte en prisión del líder Alexéi Navalny el pasado 16 de febrero acaba con el último gran disidente al presidente ruso, Vladimir Putin, y pone a la oposición a buscar cómo reorganizarse para continuar la lucha contra el régimen, cada día más cercano a una autocracia.



¿Quién levantará ahora la bandera de la libertad en un país que corre hacia una dictadura totalitaria dominada por un hombre que, sentando sobre 6.000 bombas atómicas, se acerca a los 25 años en el poder y que lanza a sus tropas contra un país vecino? ¿Puede ser Yulia Navalnaya, esposa de Alexéi Navalny y madre de sus dos hijos, esa figura que una a lo poco que queda de oposición?

Ella asegura que sí. En un video difundido el lunes, horas antes de reunirse en Bruselas con los cancilleres europeos, la reciente viuda, de 47 años, pidió apoyo para ser quien levante esa antorcha de la oposición en la oscuridad de la autocracia de Putin. Navalnaya pidió apoyo a la comunidad internacional para “derrocar a un régimen aterrador” y acusó a Putin de haber asesinado a su marido.

Homenajes al fallecido opositor ruso Alexéi Navalny. Foto: EFE

Yulia Navalnaya estuvo en la última década junto a su marido en los momentos más importantes de su vida política, sobre todo tras su envenenamiento en 2020, cuando consiguió que Putin permitiera que saliera de Rusia para ser tratado en un hospital de Berlín. También volvió con él a Rusia a sabiendas de que Alexéi sería encarcelado. En los últimos dos años nunca volvieron a verse.



Pero la notoriedad que ella fue ganando en los últimos años dependía esencialmente de la figura de su marido. Nunca tuvo un perfil político propio y sólo llegaba a las noticias en los medios internacionales cuando había alguna novedad sobre su marido, sus juicios y sus encarcelamientos. Siempre estuvo junto a su marido, pero siempre fue él quien llevó la voz cantante.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: AFP

Nacida en Moscú en 1976, como Navalny, se conocieron en 1998 en una playa en Turquía cuando estaban de vacaciones con grupos de amigos por separado. Durante años vivieron perseguidos y acosados por los servicios de seguridad rusos.



Ella fue su sombra y ahora quiere ser su heredera política. En los últimos días dio un duro discurso contra Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich (el mismo día en que se conoció que su marido había muerto) y habló ante los cancilleres europeos, que la recibieron en pie con un prolongado aplauso.



“Yulia Navalnaya es una flor única”, en un elenco por lo demás aburrido de esposas de políticos rusos, escribió la periodista rusa Anna Narinskaya, en un ensayo sobre el papel relevante que Navalnaya fue tomando desde 2021.



Pero antes de esa fecha la propia Yulia había negado en varias ocasiones que aspirara a tener una carrera política propia. Sus inquietudes políticas eran las de su marido.

¿Puede esa ‘flor única’ ser la cara de la oposición a Putin?



Algunos disidentes lo creen así. Incluso Maxim Katz, a quien Navalny había mandado “al infierno” en septiembre pasado. Katz dijo ahora que las palabras de Navalnaya significan “que a priori hay una líder en la oposición rusa, que el movimiento de Navalny, todo lo que hizo, no se ha desvanecido en el aire”.



Katz dijo en un video que “la oposición seguirá coordinada, la gente verá que existe una persona tras la oposición, millones de rusos que querían ver una alternativa a Putin la seguirán viendo. Yulia es segura, es accesible”.



Destacaba Katz lo que se veía estos días en Múnich y Bruselas: que Navalnaya tiene experiencia política tras dos décadas junto a su marido “y acceso a políticos y medios europeos”.

Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexéi Navalni. Foto: EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO

A Navalnaya se la compara ya con la bielorrusa Svetlana Tijanovskaya, esposa de Sergei Tijanovski, candidato presidencial detenido antes de los comicios de 2020. La detención de su marido hizo que fuera ella la candidata y ganó un aura institucional que Navalnaya no tiene.



En unas declaraciones al diario británico Financial Times, Tijanovskaya dijo que “la popularidad de Navalnaya podría hacer de ella la voz de su marido y de los rusos que no apoyan a Putin”. Añadió que “eso es muy duro y arriesgado” y recordó que “primero tendrá que intentar ganarse a sus seguidores y a toda la oposición rusa. Y Yulia también está en riesgo porque los servicios secretos de Putin trabajarán directamente contra ella. La amenazarán y tratarán de romperla y desmoralizarla”.



El líder de la oposición ruso, Alexei Navalny. Foto: AFP

Pero no todos la ven como una posible sucesora. Miembros del partido liberal Yabloko, formación que expulsó a Navalny en 2007 porque lo consideraba demasiado nacionalista (desde entonces el disidente ahora muerto fue abandonando esas tendencias), consideran que “el liderazgo político” no es cuestión de herencia y que de todas formas Navalnaya es un activo inútil en Rusia como opositora porque sería detenida y encarcelada en cuanto pisara el país.



Grandes figuras opositoras refugiadas en el exilio, como el excampeón del mundo de ajedrez Gary Kaspárov o el antiguo oligarca Mijail Jodorkovski, lamentaron la muerte de Navalny, pero no hicieron ningún comentario al respecto de su viuda, en lo que se dio a entender en círculos diplomáticos europeos consultados por EL TIEMPO como una muestra de desconfianza.



Esas fuentes estiman que el futuro de Yulia Navalnaya como figura central de la disidencia al régimen de Putin dependerá sobre todo de qué pueda ofrecer. Si se limita a recordar a su marido irá pasando a un segundo plano. Si tiene algo novedoso que ofrecer para movilizar y unir a la oposición, huérfana de líderes conocidos tanto dentro como fuera de Rusia, será escuchada y seguida.



¿Cómo la ven los dirigentes europeos? El lunes pasado fue recibida con todos los honores por los cancilleres europeos y por el jefe de la diplomacia del bloque, el español Josep Borrell. También se reunió con otras figuras de renombre en Bruselas, como el presidente del Consejo Europeo Charles Michel y con el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt. Este dijo que Navalnaya “no estaba casada sólo con un hombre, sino con una causa”.



El hecho de ser mujer añade otra variante a tener en cuenta. Yulia Navalnaya, de conseguir aunar tras ella a los principales opositores, sería la primera mujer líder de la oposición en décadas, una amenaza añadida contra un régimen patriarcal y machista en el que la mujer apenas tiene lugar y que fomenta lo que llama “valores tradicionales”, como el hecho de que tenga que estar detrás de su cocina y haciendo hijos.



El presidente estadounidense, Joe Biden, con la viuda Yulia Navalnaya y la hija del fallecido opositor ruso Alexéi Navalny. Foto: AFP

Las últimas figuras femeninas opositoras al Kremlin fueron Galina Starovoitova (asesinada en 1998 en San Petersburgo) e Irina Kakamada, quien desapareció de los radares en 2004 después de presentarse a las presidenciales y obtener un 4 por ciento de los votos.



Su devoción por su marido puede verse también como un contrapunto a Vladimir Putin. El presidente ruso está divorciado y los rumores sobre amantes décadas más jóvenes e hijos no reconocidos se suceden desde hace años.



Lo cierto es que su papel ya causa temores en Rusia. La prueba de que el Kremlin le tiene miedo es que se está dedicando a crear bulos sobre ella. Los últimos aseguran que ha tenido varios amantes, que su padre fue un agente importante del KGB o que tiene la nacionalidad alemana y actúa a la orden de Berlín. Las tres historias son falsas. Pero dan cuenta de los pasos que podría dar el Kremlin para frenar su auge en la oposición.

IDAFE MARTÍN PÉREZ

PARA EL TIEMPO

BRUSELAS