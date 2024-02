Alexéi Navalny, el férreo disidente que desafió el poder de Vladimir Putin en Rusia

La muerte este viernes de Alexéi Navalny, machacado por el duro trato y las inhóspitas condiciones de la colonia penitenciaria ártica en la que había sido encerrado, acaba con el último disidente al presidente Vladimir Putin que tenía cierta aura que podía hacerle sombra al mandatario y cuya figura era conocida por el ruso promedio.



Navalny supo desde hace años que se enfrentaba a un Putin que no tenía apenas frenos y que, como Stalin, pone las condiciones porque sabe que puede hacerlo sin consecuencias. En Rusia solo hay tres tipos de opositores: los exiliados, los encarcelados y los muertos.

Alexéi Anatolievich Navalny nació el 4 de junio de 1976 en Moscú. Sus padres se conocieron de estudiantes. El niño Alexéi creció en los últimos 14 años de la Unión Soviética en la ciudad militar de Kalininets, a las afueras de Moscú, donde su padre estaba destinado. Pasó largas temporadas en Ucrania, de donde su padre era originario. En 1998 acabó los estudios de derecho en Moscú y en 2009 estudió en la estadounidense Yale.



La fama le llegó por un blog y después una web (Rospil) donde denunció casos de corrupción que los medios escondían. Uno de sus primeros enemigos fue Yevgueni Prigozhin, quien fue el jefe de la organización paramilitar Wagner y quien, después de un intento de rebelión militar contra Putin, murió cuando su avión estalló en el aire el pasado agosto. Desde entonces, Nalvani construyó su carrera a lo largo de más de una década en la que trató de denunciar a Putin y sus alfiles en el Kremlin.

Miles de personas en Rusia protestan para pedir la liberación de Navalny (foto de archivo) Foto: Getty Images

En 2010, acusó al gigante público del petróleo Rosneft de desviar ilegalmente más de 3.000 millones de dólares que debían servir para construir un oleoducto en Siberia. Después, en 2011, dijo que Rusia Unidad, el partido de Putin, es un partido “de ladrones y defraudadores”. Y el 5 de diciembre de 2011 pisó la cárcel por primera vez después de una manifestación contra el supuesto fraude en las elecciones y creó la Fundación Anti-Corrupción.



Su carrera luego lo llevó en 2013 a perder en las elecciones por la Alcaldía de Moscú y a partir de ahí el cerco de las autoridades se estrechó. Empezó a pasar temporadas encerrado bajo vigilancia en su vivienda. En 2016, dijo que se presentaría a la elección presidencial de 2018. Aunque sus opciones de victoria eran escuálidas, según el independiente centro Levada, la Comisión Electoral le prohibió presentarse.



Paralelamente, le siguieron cayendo pequeñas condenas de semanas o meses por actos como convocar manifestaciones. En 2017 movilizó a decenas de miles de manifestantes, muchos muy jóvenes, después de emitir un documental sobre las propiedades faraónicas del antiguo primer ministro y fiel aliado de Putin, Dimitri Medvedev.



Vladimir Putin (d.) y Dimitri Medvedev. Foto: AFP

Entre tanto, el Kremlin siguió estrechando su cerco contra este férreo opositor. En octubre de 2019, por ejemplo, el Ministerio de Justicia declaró su Fundación como “agente extranjero”.



Una de las cosas que más molestaron a Putin fue un documental de casi dos horas en el que se cuenta con pelos y señales el imperio inmobiliario y financiero que acumula Putin a nombre de hombres de paja. Entre otros bienes, un palacio gigante a orillas del mar Negro que puede haber costado decenas de millones de dólares y que oficialmente no es de Putin.

Envenenamiento



Sin embargo, Navalny empezó a vivir sus peores momentos el 20 de agosto de 2020 cuando fue hospitalizado de urgencia en la región de Omsk, en Siberia, después de caer en coma mientras volaba desde Tomsk a Moscú.



Se cree que fue envenenado, pero las autoridades aseguraron que todas las pruebas tóxicas dieron negativo. Dos días después, todavía en coma, llegó en un avión médico a Alemania después de un ofrecimiento directo de Angela Merkel a Vladimir Putin.

Alexéi Navalny. Foto: AFP

Los médicos alemanes sí encontraron trazas de envenenamiento con el agente neurotóxico novitchok. Los tests fueron confirmados por laboratorios suecos y franceses y después por la Organización para el Control de las Armas Químicas. No era la primera vez, pues ya había sido envenenado en 2019, sin apenas consecuencias.



Navalny se recuperó tras meses de rehabilitación y al estar en Berlín no cumplió la obligación impuesta por la Justicia rusa de no salir de Moscú. La situación, kafkiana, tuvo consecuencias. El 17 de enero de 2021 voló de Berlín a Moscú y al aterrizar fue detenido y el 2 de febrero condenado a tres años y medio de prisión por haber violado las condiciones de su libertad condicional, al estar en Alemania y no en Rusia.



Con Navalny fueron condenados varios de sus colaboradores en un intento de aplastar su movimiento. Un mes después, en ese 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (organismo del que forma parte Rusia) exigió su liberación inmediata, pero Moscú hizo oídos sordos. El 20 de octubre de 2021 el Parlamento Europeo le concedió su Premio Sájarov a la libertad de conciencia, galardón que recibieron, entre otros, Nelson Mandela. Sin embargo, cabe recordar que Navalny tenía un lado oscuro, de ultranacionalista con tintes xenófobos que le había llevado a ser expulsado hace más de una década del partido liberal Yabloko.

El opositor ruso Alexéi Navalni escuchando su condena en las celdas de una prisión cercana a Moscú. Foto: Alexander NEMENOV / AFP

Mientras todo eso ocurría, las condenas de la justicia rusa se siguen acumulando. El 22 de marzo de 2022 le cayeron nueve años “por fraude” y en julio del año pasado 19 años por “extremismo”.



Sus días empezaron a menguar el pasado diciembre. Sus abogados denunciaron su desaparición para aparecer tres semanas después en una colonia penitenciaria en el Ártico con fama de ser el más duro presidio ruso. Es conocida como “el lobo polar”. Apenas se conocían noticias suyas desde entonces salvo los tuits que van publicando sus allegados desde el extranjero. Tres de sus abogados permanecen encarcelados por haber sacado sus mensajes de prisión.



En la cárcel se pusieron todas las condiciones para ir degradando su salud: se permitió que otros presos lo agredieran, se le obligó a compartir celda con un prisionero loco que gritaba sin parar, se le impidió tener botas de invierno y se rechazaron solicitudes de tratamiento médico. En abril de 2021 llegó a hacer tres semanas de huelga de hambre por falta de medicamentos.

Alexéi Navalny (derecha) durante la imputación de cargos en Rusia. Foto: FE/EPA/YURI KOCHETKOV

En las últimas imágenes conocidas, de este mismo jueves, Nalvani aparecía delgado pero sonriente y con buen aspecto. Bromeaba con el juez, pero un día después estaba muerto. Deja una viuda (Yulia) y dos hijos: Daria, de 22 años, y Zakhar, de 15. En 2022, el cineasta Daniel Roher publicó una película documental sobre Navalny. En ella le pregunta si tiene miedo a ser asesinado si vuelve a Moscú. Él responde: “No abandonen. Si eso pasa, si deciden matarme, querrá decir que somos increíblemente fuertes”.



Navalny es sólo el último de una larga lista de oponentes a Putin muertos en circunstancias cuando menos extrañas (ver anexa). Pero lo cierto es que su muerte de deja a la oposición sin su figura más conocida antes de las presidenciales.

Así, la victoria del presidente ruso parece un hecho, ya que la dura campaña de represión contra cualquier voz crítica, política que se intensificó tras el inicio de la ofensiva en Ucrania en 2022, ya ha llevado a la mayoría de opositores a la cárcel o al exilio.



En uno de sus últimos mensajes, Navalny alentó a votar por “cualquier otro candidato” aparte de Putin y calificó las elecciones de una “parodia”.

IDAFE MARTÍN PÉREZ

PARA EL TIEMPO

BRUSELAS