Médicos intentaron reanimar a Navalny durante más de 'media hora', según agencias rusas

Los médicos de un hospital del norte de Rusia estuvieron más de "media hora" intentando reanimar al político opositor Alexéi Navalny, informaron este viernes agencias de noticias rusas.



"Los médicos que llegaron a la prisión prosiguieron con el protocolo de reanimación, que ya habían aplicado los médicos de la colonia penitenciaria.



Continuaron haciéndolo más de media hora", indicó el Hospital de Labytnangi, una ciudad del norte de Rusia, según la agencia Interfax. Este viernes, los servicios penitenciarios de Rusia informaron que Alexéi Navalny murió después de una caminata en una cárcel en el Ártico, donde cumplía una pena de 19 años.

El opositor ruso Alexei Navalny se encuentra en un estado de salud complejo. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Zelenski: 'Es obvio, Navalny ha sido asesinado'

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó hoy que el líder opositor ruso, Alexéi Navalny, "obviamente ha sido asesinado" en la prisión rusa en la que se encontraba, porque al presidente de Rusia, Vladímir Putin, no le importa quién muera con tal de mantenerse en el poder.



"Es muy lamentable que Alexéi Navalny haya muerto en una prisión rusa. Para mí es obvio: fue asesinado", dijo en una rueda de prensa tras reunirse con el canciller alemán, Olaf Scholz.



"Como otros miles que fueron torturados hasta la muerte por culpa de esta persona", agregó Zelenski. A Putin, dijo, "no le importa quién muere con tal de mantenerse en su posición". Minutos antes dijo que "Putin siempre mata".



Es la "personificación de esta guerra, y no parará. Solo le podremos frenar juntos", recalcó. El presidente ruso debería "perder todo" y rendir cuentas por sus acciones, insistió Zelenski.

