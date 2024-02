Rusia: funeral del opositor ruso Alexéi Navalny tendrá lugar el 1.° de marzo en Moscú

Los funerales del fallecido líder opositor ruso, Alexéi Navalny, tendrán lugar el 1.° de marzo en Moscú, según anunció este miércoles el equipo del político, tras denunciar durante dos días dificultades para encontrar un espacio para realizar una despedida pública al opositor.



La información fue confirmada en la red social X por la portavoz de Navalny, Kira Yarmish, quien anunció que tanto la misa del difunto como el entierro del político tendrán lugar el viernes.

La capilla ardiente será instalada en la catedral del barrio moscovita de Mariino, en el sureste de la ciudad, y el sepelio en la necrópolis de Borísovo de la misma zona.



Los seguidores del opositor podrán darle el último adiós a partir de las 14:00 hora de Moscú precisó Yarmish, quien pidió a todos "llegar con antelación" a la catedral. Otro estrecho colaborador de Navalny, Iván Zhdánov, recordó que los aliados del opositor planeaban inicialmente organizar sus funerales el 29 de febrero.



Navalny en una prisión de Moscú el dos de febrero de 2022. Foto: Handout / MOSCOW CITY COURT PRESS SERVICE / AFP

"Pero resultó que el 29 de febrero no hay ni una persona disponible para cavar una tumba. Que el 28 de febrero y el 1.° de marzo es posible hacerlo, pero el 29 de febrero las tumbas no se cavan", escribió en X.



Agregó enseguida que la razón de ello consistía en el discurso sobre el estado de la nación del presidente ruso, Vladímir Putin, fijado precisamente para el 29 de febrero.



"En el Kremlin comprenden que a nadie le interesaría Putin con su discurso el día de la despedida de Alexéi", aseguró.



Según Ivan Jdanov, uno de los colaboradores del opositor, el entierro tendrá lugar a unos 20 km de las murallas del Kremlin.



Desde que el cuerpo del opositor le fue entregado a su madre el pasado sábado, el equipo del otrora principal detractor del Kremlin buscaba un lugar para ofrecerle un "adiós público" a Navalny, pero le "negaron" múltiples solicitudes, según sus colaboradores.



Los allegados del fallecido político aseguraron que las autoridades habían ejercido presiones respecto al lugar en el que debería celebrarse el entierro.



Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: AFP

Las exequias podrían movilizar a numerosos simpatizantes de Navalny y esto podría resultar molesto para el mandatario ruso Vladimir Putin de cara a las elecciones presidenciales del 15 al 17 de marzo.



"En todas partes rechazaron darnos nada. En algunos lugares, nos dijeron que estaba prohibido", explicó Jdanov en un comunicado divulgado en Telegram, criticando al "Kremlin y a (Serguéi) Sobianin", el alcalde de Moscú, próximo a Vladimir Putin.



Yulia Navalnaya, la viuda del opositor ruso, también expresó este miércoles ante el Parlamento Europeo su temor de que la policía pueda detener personas durante el funeral de su esposo.



"No sé si (el funeral) será pacífico o si la policía detendrá a quienes estén presentes", dijo Navalnaya ante la plenaria del Parlamento Europeo, añadiendo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es el "líder de una organización criminal".



En su opinión, no será posible afectar a Putin con sanciones que no sean fundamentalmente diferentes de las ya adoptadas. "No se puede derrotarlo pensando que es un hombre de principios y moral. Él no es así, y Alexéi se dio cuenta de eso hace mucho tiempo", dijo Navalnaya, para quien Putin es un "mafioso sanguinario".



"Alexéi fue torturado durante tres años", aseguró la viuda ante la plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. Putin "debe responder por todo lo que le ha hecho a Alexéi", agregó la viuda.



Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexéi Navalny. Foto: EFE

Las circunstancias del deceso de Alexéi Navalny el 16 de febrero en una prisión del Ártico siguen sin estar claras. Según los servicios penitenciarios rusos, falleció tras haberse sentido mal "después de un paseo".



Pero los simpatizantes del opositor y múltiples dirigentes occidentales acusaron a Putin de su muerte, algunos aludiendo incluso a un "asesinato" ordenado tras tres años de detención.



Este lunes, los aliados de Navalny revelaron que el político murió en prisión días antes de su canje por el checheno Vadim Krásikov, condenado en Alemania por el asesinato de un ciudadano georgiano. El Kremlin afirmó este martes no tener información sobre el posible intercambio.

