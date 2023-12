Navalni habla tras su traslado a prisión del Ártico: 'No se preocupen, estoy bien'

El encarcelado opositor ruso Alexéi Navalni aseguró este martes en redes sociales que está "bien", tras ser trasladado a una colonia penitenciaria en el Ártico ruso.



El viaje a su nuevo penal duró 20 días y fue "bastante fatigoso", según declaró en la red X. "Pero estoy de buen humor, como un papá Noel", añadió Navalni, refiriéndose a su barba que creció durante el trayecto y a la ropa de invierno riguroso que lleva, adaptada a las temperaturas polares.



"En cualquier caso, no se preocupen por mí. Estoy bien. Estoy aliviado de haber llegado por fin", añadió.

Sus allegados anunciaron el lunes que lo habían localizado en una colonia penitenciaria en Jarp, en Yamalia-Nenetsia, una remota región del norte de Rusia.



Navalni fue trasladado tras anunciar una campaña contra la reelección en 2024 del presidente Vladimir Putin, en el poder desde el año 2000.



El carismático activista anticorrupción y enemigo jurado del presidente Vladimir Putin purga una pena de 19 años de cárcel por "extremismo". Fue detenido en enero de 2021 a su regreso a Rusia, tras recuperarse en Alemania de un envenenamiento que, según él, fue orquestado por el Kremlin.



El opositor, de 47 años, había desaparecido a principios de diciembre de la colonia penitenciaria de la región de Vladimir, a 250 km de Moscú.

Navalny en una prisión de Moscú el dos de febrero de 2022. Foto: Handout / MOSCOW CITY COURT PRESS SERVICE / AFP

Navalni desveló que llegó el sábado a la penitenciaría IK-3 del distrito autónomo de Yamalo-Nenets tras 20 días de viaje desde Moscú a la localidad de Jarp con escalas en varias ciudades, incluida la capital de los Urales, Yekaterimburgo, y Vorkutá.



Afirmó que se trató de un viaje discreto y organizado según "un itinerario tan extraño" que no pensaba ser localizado por sus allegados antes de mitad de enero.



"Por eso me sorprendí cuando abrieron ayer la puerta de la celda y me dijeron: 'hay aquí un abogado para ti'", contó Navalni.



Navalni destacó que la prisión se encuentra dentro del círculo polar ártico y que cuando mira por la ventana de su celda "al principio es de noche, después llega la tarde y de nuevo la noche".



La localidad de Jarp, que tiene unos 6.000 habitantes, se encuentra a casi 2.000 kilómetros de Moscú o unas 45 horas en tren desde la capital rusa.



Jarp está a menos de 50 kilómetros de Salejard, la capital administrativa de este territorio que tiene una superficie mayor que la de Francia, pero que está poblada por solo medio millón de habitantes.



Según uno de sus colaboradores en el exilio, Iván Zhdánov, la cárcel lleva el nombre de "Lobo polar", considerada una de las prisiones más lejanas de la civilización de toda Rusia.

"Fugarse es prácticamente imposible. Por un lado, cientos de kilómetros de tundra, por el otro, las montañas del Ural ártico. Por eso encierran allí a los criminales más terribles y a los asesinos en serie", comentó Iván Vostrikov, colaborador del opositor en la región siberiana de Tiumén, en las redes sociales.

EFE Y AFP