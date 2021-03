El opositor ruso Navalni denuncia que lo están torturando en la cárcel

El opositor ruso encarcelado Alexéi Navalni ha denunciado ante los servicios de seguridad rusos que sus carceleros lo están privando de sueño en las noches, lo que equivale a una "tortura", según el texto de la carta publicada en su sitio internet este jueves.



Los guardianes "me impiden dormir, se trata de hecho de tortura mediante privación de sueño" escribe el disidente, que asegura en su misiva que lo despiertan "ocho veces cada noche".



Navalni, el opositor al presidente Vladimir Putin más conocido, sufre "fuertes dolores" en la espalda y en la pierna izquierda, indicó por su parte su abogada, que aseguró que se teme por la vida de su cliente.



"Para mi su estado de salud es por supuesto extremadamente problemático (...) todo el mundo teme por su vida y su salud", afirmó a la cadena rusa de oposición Dojd la abogada, Olga Mijailova, que pudo finalmente reunirse con el opositor en la colonia penitenciaria donde cumple su condena.

El líder de la oposición rusa Alexei Navalny fue envenenado con el agente químico Novichok, Foto: AFP

Preocupaciones por su salud

Los colaboradores de Alexéi Navalni expresaron este jueves su preocupación por la salud del opositor ruso al no poder reunirse con él en su lugar de detención, pese que a los servicios penitenciarios aseguraron que su estado es "satisfactorio".



"Traduzco el lenguaje de los policías al ruso: como se esperaba, Navalni está en el hospital y por eso no se permitió a los abogados verlo ayer", comentó el jueves en Twitter Léonid Volkov, uno de los más cercanos colaboradores del opositor.



"Está pasando algo muy grave", agregó Volkov, quien no cree en las declaraciones de las autoridades. Olga Mijailova, una de las abogadas de Navalni dio la alarma el miércoles al afirmar que no tuvo acceso al opositor de 44 años, quien según ella se quejó de "dolores de espalda severos" y comenzó a no sentir una de sus piernas.



Navalni, que cumple una condena de dos años y medio de prisión, sobrevivió el año pasado a un envenenamiento que atribuye al Kremlin. La abogada consideró que podría haber una relación entre sus problemas de salud actuales y su intoxicación.



Los servicios penitenciarios (FSIN) de la región cerca de Moscú donde está encarcelado reaccionaron este jueves afirmando que se efectuaron exámenes médicos a solicitud de los detenidos" y que el estado de salud de

Navalni es "considerado estable y satisfactorio".



Hacia las 1:00 p.m., los abogados pudieron finalmente entrar al centro penitenciario, según imágenes de la televisión independiente Dojd. "Eso no quiere decir que vayan a encontrarse con Alexéi, vamos a esperar noticias de ellos", dijo Volkov.



AFP

