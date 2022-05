La justicia rusa confirmó este martes la condena a nueve años de prisión en "régimen severo" por "estafa" y "desacato" de Alexéi Navalni, principal opositor al presidente Vladimir Putin.



Tras un juicio exprés, el tribunal municipal de Moscú confirmó en apelación el veredicto, que "entra en vigor inmediatamente".



"El rechazo a la apelación de Navalni es otro ejemplo de que el Kremlin busca suprimir la disidencia y la sociedad civil", escribió en twitter el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.



Los abogados del opositor ruso anunciaron que presentarían un recurso contra la sentencia.



En primera instancia, el 22 de marzo, el carismático militante anticorrupción, que ya cumplía una pena de detención en "régimen normal", fue condenado a nueve años de prisión en régimen "severo".



Las autoridades carcelarias deben ahora transferirlo a otro lugar de detención, que será comunicado posteriormente.



"El lugar al que debe ser transferido es conocido por torturar y asesinar a prisioneros", escribió en Twitter la portavoz de Navalni, Kira Iarmich, añadiendo versiones de que podría ir a parar a la colonia nº6 de Melekhovo, a más de 200 km al este de Moscú.

El opositor ruso Alexéi Navalni escuchando su condena en las celdas de una prisión cercana a Moscú. Foto: Alexander NEMENOV / AFP

A Navalni se le acusó, entre otras cosas, de robar millones de dólares para su uso personal de las donaciones recibidas para sus organizaciones políticas.



Navalni ganó notoriedad con un blog que denunciaba la corrupción y antes de ser encarcelado organizó protestas en toda Rusia.



En 2018 intentó presentarse como candidato a la presidencia, pero fue excluido de la liza en la cual Putin obtuvo su cuarto mandato.



Navalni compareció por videoconferencia desde la prisión de Pokrov, a 100 km de Moscú, donde cumplía su primera condena.



Detrás de los barrotes de su celda, escuchó el veredicto con atención.



'Mentira'

El opositor, a quien se le dio la palabra antes del cierre de los alegatos, no tuvo pelos en la lengua, a pesar de varios llamados al orden del tribunal.



"Desprecio su tribunal, su sistema", dijo, y estimó que el juicio no tenía "sentido".



"Por supuesto que no quiero estar en una celda", indicó. "Preferiría ver crecer a mis hijos. Pero llamo a la gente a no tener miedo, tener miedo es un crimen contra nuestro futuro", continuó.



"Son justamente ustedes, su sistema y Putin los que traicionan al pueblo ruso", añadió.



Asimismo volvió a denunciar la ofensiva militar rusa en Ucrania, que dijo está basada en una "mentira". Pero "su tiempo se terminará e irán a quemarse en el infierno", concluyó.



"Respetamos a los valientes ciudadanos de Rusia que protestan contra la brutal guerra de su gobierno (contra Ucrania) y la corrupción endémica, a pesar de las amenazas, acusaciones criminales, detenciones y envenenamientos", destacó por su lado Blinken en su tuit.



Navalni fue detenido en enero de 2021 a su regreso de Berlín, donde había pasado varios meses en convalecencia después de haber sido envenenado, un acto del que considera responsable al presidente Putin.



Este último lo niega categóricamente y no se ha abierto ninguna investigación sobre el caso.



Su arresto marcó el inicio de una represión masiva contra todos los grupos opositores y los medios de comunicación independientes en Rusia.



La represión aumentó tras el inicio de la ofensiva militar en Ucrania, el 24 de febrero. Las autoridades rusas reforzaron su arsenal jurídico para controlar la comunicación sobre el conflicto, con penas de hasta 15 años de cárcel contra quienes difundan "noticias falsas" sobre el ejército ruso.

Navalni aún será terrorista

Un tribunal de Moscú reconoció este martes legal la inclusión del líder opositor ruso Alexéi Navalni en el registro de extremistas y terroristas, una decisión que el bloguero ruso había recurrido.



"El tribunal se negó a satisfacer nuestro recurso", declaró a la agencia rusa Interfax el abogado del opositor ruso, Vadim Kóbzev.



Se trata de la segunda apelación de Navalni rechazada este martes por la Justicia rusa, después de que un tribunal de Moscú ratificase la sentencia de 9 años de prisión dictada en marzo pasado.

Navalny en una prisión de Moscú el dos de febrero de 2022. Foto: Handout / MOSCOW CITY COURT PRESS SERVICE / AFP

Ahora el líder opositor ruso será trasladado desde la prisión de Pokrov, en la región de Vladímir, a 250 kilómetros al este de Moscú, a una de alta seguridad en la misma provincia. }



Navalni fue incluido a fines de enero pasado, junto a varios de sus socios, en la lista de personas y organizaciones involucradas en actividades "terroristas y extremistas".



La inclusión fue hecha en el registro operado por el Servicio Federal de Supervisión Financiera, Rosfinmonitoring.



Además de Navalni, en el registro figuran la ex "número dos" del líder opositor, Liubov Sobol, o la exjefa de su oficina en la ciudad de Ufá, Lilia Chanysheva.



También han sido añadidos otros socios de Navalni, como Ruslán Shaveddínov y Pavel Zelenski, que trabajaba como operador de cámara para el Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) del líder opositor, declarada extremista e ilegalizada en 2021.



Poco antes, las autoridades rusas incluyeron también a los estrechos aliados de Navalni Leonid Vólkov e Iván Zhdánov en la misma lista. Ambos están exiliados, al igual que Sobol, por la persecución de la Justicia rusa contra todos los aliados de Navalni y socios de sus ilegalizadas organizaciones.



La red de oficinas de Navalni figura desde abril de 2021 en el mismo registro, al igual que el FBK, lo que implica la congelación de las cuentas bancarias de los afectados, entre otras medidas.

AFP

