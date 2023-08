El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, negó este jueves que el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, pueda ser derrocado y descartó una nueva rebelión militar en Rusia como la protagonizada por el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, en junio pasado.



"Bueno, que lo intenten. Si ya no tiene suficientes problemas, tendrán aún más. A día de hoy, nadie derrocará a Putin", afirmó en una entrevista con la exiliada periodista ucraniana Diana Pánchenko, antigua presentadora del canal prorruso NewsOne, clausurado por Kiev, publicada en YouTube.

A su vez, Lukashenko, que convenció a Prigozhin para que retirara sus tropas del sur de Rusia y aceptara desplegar a sus mercenarios en Bielorrusia, subrayó que no habrá ninguna nueva sublevación armada "en un futuro a la vista".



"En cuanto a que Putin no es que el era. Putin no es el que era. Este Putin es multiplicado al cuadrado. Últimamente, he aprendido mucho de todos, especialmente de Putin. Ya no es la misma persona, es más sabio y astuto. Que lo sepan", destacó.



Agregó: "Si alguien piensa: 'Con la rebelión de Prigozhin, Putin está debilitado'. Es una soberana estupidez".



También opinó que el líder ruso se presentará a la reelección en los comicios presidenciales de 2024, ya que al reformar la Constitución en 2020, podrá seguir en el Kremlin otros dos mandatos de seis años cada uno hasta 2036.

El presidente ruso, Vladimir Putin (der.), y el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. Foto: EFE

"Creo que el próximo presidente ruso será Putin. Las elecciones serán en medio año. Ahora Putin no tiene rivales en Rusia", dijo.



No descartó que el jefe del Kremlin tenga un heredero, pero consideró que Rusia es un país muy grande con "muchos problemas que hay que solucionar".



Lukashenko aseguró que Putin nunca le pidió que participara en la guerra en Ucrania, pero sí que le cubriera la espaldas, y tampoco que reconociera la anexión de la península ucraniana de Crimea.



También resaltó que el líder ruso se negó a tomar la capital ucraniana debido a la gran cantidad de vidas humanas que acarrearía dicho asalto.



"Yo le digo que para que la guerra termine, naturalmente, hay que tomar la capital. Él me dijo: 'Sabes, esto se puede hacer de inmediato, instantáneamente, pero morirá gran cantidad de gente'. Si los rusos hubieran conquistado Kiev, ¿se imagina que clase de guerra habríamos tenido? La guerra ya habría terminado", aseveró.



Lukashenko admitió por primera vez durante la entrevista que algunas unidades rusas penetraron desde Bielorrusia en territorio ucraniano, concretamente en la región de Chernóbil, en febrero de 2022.

EFE