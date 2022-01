Europa afronta el mayor riesgo de guerra en tres décadas, advirtió este jueves el ministro de Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, al asumir la presidencia de turno de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), una organización de seguridad que -dijo veladamente- debe servir para rebajar tensiones entre Rusia y Occidente.



(Lea aquí: La Otán admite diferencias significativas con Rusia pero aprecia el diálogo)



"Parece que el riesgo de guerra en la región de la OSCE es más grande ahora que nunca en los últimos 30 años", advirtió el ministro en su discurso para exponer las prioridades de su presidencia ante el Consejo Permanente de esa organización en Viena.



(Además: Las razones que llevaron a la reina Isabel a no tolerar a Lady Di)

Rau se refirió, sin mencionarlo expresamente, a la tensión de las últimas semanas por el despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania, y a las demandas de Moscú de mantener su esfera de influencia sobre países que estuvieron bajo control de la Unión Soviética hasta 1989 y que ahora quieren entrar en la Otán.



"Recientemente hemos escuchado una demanda de garantías de seguridad relacionadas con una parte importante del área de la OSCE y un renovado discurso sobre áreas de influencia", dijo el ministro.



Aseguró que este debate requiere un "serio análisis y una reacción apropiada" que debe estar basada en la legislación internacional y en los compromisos adquiridos por los miembros de la OSCE. Rau dijo que la Presidencia polaca de la OSCE "no es indiferente" a las objeciones de seguridad planteadas por algunos de sus estados asociados y opinó que esta organización es la "plataforma" adecuada para buscar soluciones diplomáticas.



(Le puede interesar: Presidente de Ucrania pide cumbre para 'poner fin a conflicto' en su país)



"Estamos abiertos al diálogo y a presentar propuestas para lograr un acuerdo mutuo para rebajar las tensiones en el área de OSCE", aseguró el ministro polaco.



Con todo, recordó que con la legislación internacional no se requieren otras garantías para preservar la paz. Pero es justo la falta de cumplimiento de esos principios lo que hace que los estados busquen garantías de seguridad como, por ejemplo, la pertenencia a alianzas militares, agregó.



Según Rau, los 57 países de la OSCE, que se expande desde Canadá a

Rusia, "afrontan hoy una mezcla particularmente grande de desafíos a la paz y la seguridad", entre los que mencionó diferentes conflictos "congelados", como los del Alto Karabaj o Transnistria, el riesgo de confrontación militar o el terrorismo.



Esas crisis, sumadas a las violaciones de derechos humanos o a los efectos de la pandemia de la covid-19, provocan que aumente la incertidumbre y el miedo en la sociedad, alertó. La OSCE es una organización regional de seguridad surgida del diálogo entre los bloques del Este y Oeste en la guerra fría a partir de 1975.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente estadounidense Joe Biden habla por teléfono con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre las soluciones diplomáticas a las crecientes tensiones entre Rusia y Occidente sobre Ucrania. Foto: Foto de WHITE HOUSE / AFP

Rusia asegura que EE. UU. y la Otán han dicho 'no' a sus demandas de seguridad

Estados Unidos y la Otán han dicho "no" a las demandas de garantías de seguridad de

Rusia, aseguró este jueves Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores ruso, que descartó una pronta reanudación de las negociaciones con Occidente.



"En cuanto a los elementos clave de los textos (de garantías de seguridad) Estados Unidos y sus aliados, de hecho, nos dicen que no", dijo Riabkov en declaraciones al canal de televisión internacional ruso RTVI.



Riabkov subrayó que "el principal problema es que EE. UU. y la Otán no están dispuestos hacer ninguna concesión de ninguna clase sobre las demandas clave sobre la no ampliación de la Otán, el despliegue de infraestructura de la Alianza y su retorno a los límites de 1997". "Y, por supuesto, también a lo que se refiere a las garantías vinculantes sobre el no emplazamiento de sistemas (ofensivos) cerca de nuestras fronteras", agregó.



Lamentó que los asuntos de los que quieren hablar los países del bloque euroatlántico son ahora "secundarios" para Moscú, que presentó en diciembre sendos acuerdos de seguridad a EE. UU y la Otán.



Según el diplomático ruso, EE. UU. quiere alargar el proceso al tiempo que continúa la "asimilación militar geopolítica" de nuevos territorios, acercándose cada vez más a Moscú. "No tenemos adonde retirarnos, detrás sólo está Moscú", dijo.



Tachó de "impenetrable" la postura de Washington sobre la ampliación aliada hacia la antigua Unión Soviética, cuando el Kremlin considera una de sus líneas rojas el ingreso de Ucrania y Georgia en la Alianza.

Facebook Twitter Linkedin

La subsecretaria de Estado de EE. UU., Wendy Sherman (izq.), y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov (der.), lideraron las conversaciones en Ginebra. Foto: DENIS BALIBOUSE / PISCINA / AFP

Por todo ello, afirmó: "No veo motivos para sentarse en los próximos días, reunirse de nuevo y volver a discutir los mismos asuntos". Al ser preguntado sobre las medidas de respuesta de Moscú, no descartó el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela. "No quiero confirmar nada (...), ni descartar nada", señaló.



Riabkov recordó que la reacción rusa dependerá de las acciones de EE. UU. y sus aliados, aunque agregó que adoptar medidas militares no es lo quiere Moscú.



Uno de los resultados de las negociaciones fue que los aliados están dispuestos a discutir un nuevo régimen sobre misiles de medio y corto alcance, uno de los puntos en las propuestas de seguridad de Rusia.



Al término de las negociaciones del lunes en Ginebra con EE. UU., Riabkov aseguró que ambas partes habían abordado todos los asuntos que les enfrentan en materia de seguridad y destacó que Washington se había tomado las preocupaciones rusas "con mucha seriedad".



Además, aseguró que Rusia no tiene planes de "atacar a Ucrania" y que las maniobras militares en la frontera no suponen una "escalada" como ha denunciado Occidente. El Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) aborda hoy este asunto durante una reunión en Viena.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE

En otras noticias

- España confirma entrega de exguardaespaldas de Chávez a Estados Unidos

- Johnson pide disculpas por asistir a fiesta durante el confinamiento