Olaf Scholz consolida su opción de formar gobierno en Alemania

El Partido Socialdemócrata (SPD) alemán, el más votado en los comicios generales de domingo pasado, expresó este martes su deseo de comenzar cuanto antes con verdes y liberales las conversaciones previas de cara a la formación de un Gobierno de coalición.



(En contexto: Tras las elecciones, Alemania entra en una etapa de incertidumbre)

"Vamos ahora centrados a ponernos a trabajar. Hemos invitado a verdes y liberales a mantener conversaciones con nosotros esta semana, si quieren", afirmó el jefe del grupo parlamentario de los socialdemócratas, Rolf Mützenich.



Agregó que los dos potenciales socios menores deben ser conscientes de que un "espectáculo" como el de hace cuatro años no se puede repetir, al referirse a las negociaciones sin éxito entre conservadores, verdes y liberales que acabaron con la salida de estos últimos de las mismas.



Expresó su esperanza de que todas las partes puedan ponerse pronto de acuerdo y subrayó que la gente lo que desea es que se forme un gobierno cuanto antes.



Mützenich agregó que su partido está dispuesto a conversar con rapidez y fiabilidad, que lo harán a puerta cerrada, y aseguró que las dificultades que surjan se solucionarán en paralelo.



Respecto a los contenidos importantes para su partido, se refirió a lo expuesto por el candidato socialdemócrata a la Cancillería, Olaf Scholz, en materia de salario mínimo, vivienda y desarrollo de una economía respetuosa con el clima y a la vez con los trabajadores.



Mützenich hizo estas declaraciones antes de la primera reunión del nuevo grupo parlamentario de los socialdemócratas, que contará con 206 diputados en el nuevo parlamento, que se constituirá dentro de cuatro semanas.



(Lea aquí: Los retos europeos para superar el vacío que dejará Angela Merkel)

Angela Merkel junto al candidato se su partido Armin Laschet. Foto: EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Urgen a conservadores a definirse

El secretario ejecutivo del Partido Liberal (FDP) alemán, Marco Buschmann, pidió al bloque conservador que defina si quiere intentar formar Gobierno o si quiere pasar a la oposición para que los otros partidos puedan fijar una agenda de negociaciones.



El candidato a la cancillería del bloque conservador, el jefe de la Unión Cristianodemócrata (CDU) Armin Laschet, ha mostrado su disposición a intentar formar una coalición con el Partido Liberal (FDP) y los Verdes, pese a haber obtenido los peores resultados de la historia de su agrupación.



Sin embargo, de parte de la CDU y del partido hermano, la Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera, se oyen cada vez más voces que apuntan a que los conservadores deben pasar a la oposición tras la derrota electoral ante el Partido Socialdemócrata (SPD) y desde la segunda fila hay quienes ya piden la dimisión de Laschet como jefe de la agrupación.



Actualmente, hay dos mayorías posibles en el parlamento -una encabezada por la CDU/CSU y otra por el SPD- y ambas con verdes y liberales, con los que habrá que llegar a un acuerdo.



"De la CDU/CSU nos llegan señales contradictorias. Tienen que hacer claridad. Al final de esta semana todos los partidos tienen que saber con quién deben hablar", dijo Buschmann. "La meta del FDP es formar una coalición con ambiciones", agregó.



Laschet hasta ahora no ha felicitado a Scholz por su victoria, lo que fue criticado este martes por su correligionario y ministro de Economía Peter Altmaeier. "La CDU/CSU no tiene mandato para formar Gobierno y debemos felicitar a quienes han mejorado sus resultados", dijo Altmaier al canal privado RTL.



Sin embargo, Altmaier dijo, con respecto a la oferta de Laschet a verdes y liberales, que el partido muestra que está dispuesto a asumir responsabilidades. "No tenemos un mandato divino para formar Gobierno", ironizó Altmaier. "Pero tenemos que estar dispuestos a asumir responsabilidades", añadió.EFE

