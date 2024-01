Recesión, conflicto social y pérdida de liderazgo: ¿por qué Alemania está en crisis?

Miles de tractores bloquearon este lunes la avenida Unter den Linden, desde el este de Berlín hasta la emblemática puerta de Brandenburgo, en una manifestación de los agricultores alemanes contra las políticas del gobierno de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales. Protestaban contra la decisión de poner fin al subsidio al precio del diésel, combustible intensivo en los vehículos de labor en el campo.

La ayuda estatal, de unos 2.900 euros anuales en promedio por propiedad agrícola (más de 12 millones de pesos), fue eliminada por una combinación de razones argumentadas por los verdes, de un lado, y los liberales, del otro, y aceptadas por los socialdemócratas del SPD. Esos tres partidos integran la coalición que preside el canciller Olaf Scholz, líder del SPD. Para los verdes, dejar de subsidiar el diésel se justifica por razones medioambientales. Para los liberales, por rigor presupuestal.



Fue la gota que rebosó la copa de los agricultores tras meses de soportar alzas en insumos como los fertilizantes y en los alimentos para los animales de cría, y pagar elevados precios por la energía eléctrica en sus graneros y refrigeradores, además de varios años de paulatina eliminación de pesticidas, también por motivos ecológicos.



“Si el campesino muere, es el país el que muere”, decía una gigantesca pancarta bajo el cielo encapotado de la fría mañana berlinesa. A pocos cientos de metros, el ministro de Finanzas, Christian Lindner, líder del partido liberal (FDP) e impulsor de los recortes presupuestales, era abucheado mientras intentaba razonar con miembros del principal sindicato del campo.

Manifestación contra el partido derechista Alternativa para Alemania (AfD). Foto: EFE

En un intento por hacerse escuchar, optó por criticar a sus aliados verdes cuyas imposiciones medioambientales –sostuvo– les cuestan mucho a los alemanes. Pero la silbatina siguió: lo único que el ministro consiguió fue enfadar una vez más a los ecologistas en un nuevo capítulo de los cada vez más agrios roces entre los partidos de la coalición de gobierno.



La molestia contra los ecologistas viene creciendo. “Somos víctimas del ecofascismo con estos verdes que pretenden salvar el mundo cuando Alemania apenas es responsable del 2 por ciento de las emisiones del CO2 del planeta”, aseguraba al diario parisino Le Figaro Frederick, un productor agrícola cuarentón y quien asegura que, por primera vez, votará por la AfD, el partido de extrema derecha que está en alza gracias a un discurso radical contra la inmigración, la Unión Europea y los ambientalistas.



El trasfondo de la crisis es mucho más complicado. La otrora poderosa locomotora alemana se ha frenado de pronto. En 2023, la economía de la República Federal de Alemania se contrajo 0,3 por ciento, según cifras oficiales del Gobierno. Tras haber sido el gran motor de Europa durante la década pasada, desde 2019 su PIB apenas ha crecido 0,7 por ciento, mientras en el conjunto de la Unión Europea el PIB aumentó 4 por ciento; en Estados Unidos, 7,5 por ciento, y en China, por encima de 20 por ciento.



La pobreza, que había venido ligeramente al alza durante la década pasada, descendió en los primeros años del decenio actual. Pero la recesión y la eliminación de muchas de las ayudas que siguieron a la pandemia del covid-19 amenazan con rebrotar ese indicador y ponerlo de nuevo por encima del 16 por ciento de la población.

Agricultores alemanes bloquearon con sus tractores varias avenidas en Berlín para protestar. Foto: AFP

Los menores de edad, en especial los hijos de familias inmigrantes, llevan la peor parte. A mediados de los años 90, 1,2 millones de niños vivían en la pobreza. Hoy son 3 millones. Según voceros de la ONG Die Arche, eso se refleja en la educación: 25 por ciento de los alumnos de primaria no saben leer correctamente. El sacudón afecta a la mayoría de las familias: la caída en el consumo de los hogares (-0,8 por ciento el año pasado y -1,5 por ciento desde 2019) es otro síntoma de la crisis.



Hasta hace poco, el gran orgullo alemán era su condición de país exportador de manufacturas, vehículos y maquinaria, bienes que llevan el prestigioso sello ‘Made in Germany’. Pero la producción de la industria cayó 2 por ciento el año pasado, en buena medida por los precios de la energía que golpearon a Alemania en 2022 y que, aunque cedieron un poco en 2023, mantienen elevados los costos de producción.



Es la consecuencia de una decisión política que viene desde finales del siglo pasado: asegurar la generación de energía eléctrica en buena medida gracias al gas procedente de Rusia.



Un 35 por ciento de la energía consumida por las industrias alemanas provenía de esa fuente, cuyos precios se dispararon tras la invasión de las tropas del Kremlin a Ucrania, en febrero de 2022, debido a la reducción del suministro, algo que, de paso, obligó al país a reactivar las plantas térmicas de carbón, altamente contaminantes.



Y aunque el año pasado el país logró conseguir gas de otras procedencias y aumentar la producción de renovables (sobre todo energía eólica), con lo cual las tarifas se moderaron un poco, lo cierto es que el golpe causado por las alzas tarifarias ha sido de larga duración.



El sector químico, una de las grandes fortalezas de la industria alemana, no ha podido levantar cabeza. “La supresión de empleos que allí se observa, a pesar de cierta baja en los precios del gas y la electricidad, muestra un cambio estructural en curso, y algunas líneas de productos, intensivos en uso de energía, están siendo relocalizadas fuera de Alemania”, explicó hace pocos días al diario francés Le Monde Timo Wollmershauser, del Instituto de Investigaciones Económicas.



A todo lo anterior se suma otra decisión política de varias décadas: apostarle al comercio con China.

Y si bien durante más de tres décadas el intercambio comercial con la potencia oriental permitió a Alemania mantener al alza sus exportaciones, el abrupto freno de la economía china –que pasó de crecer al 8 por ciento anual en la década pasada a menos del 5 por ciento tras la pandemia– les ha salido muy caro a los germanos que hoy ven cómo sus exportaciones totales cayeron 5 por ciento en 2023.



Otra apuesta, a la vez económica y política, es objeto de controversia. Tras el agravamiento del conflicto armado en Siria, y con la salida de miles de refugiados que se sumaron a las demás corrientes de migrantes turcos, africanos y de Europa del este, el gobierno de la canciller Ángela Merkel (2005-2021) se la jugó por abrir las puertas y acoger a cientos de miles, con el argumento económico –no falto de razón– de que eso permitiría mantener la mano de obra en niveles competitivos.



Pero la caída de Alemania en recesión lo ha cambiado todo. Y la derecha radical del partido AfD se ha dedicado a culpar a esa política migratoria de los problemas económicos, aunque la evidencia apunte a otras causas. El discurso populista antiinmigración le ha rentado a AfD: en las encuestas para unas eventuales elecciones generales es el segundo movimiento con mayor intención de voto después del centroderechista CDU.

La excanciller alemana Angela Merkel. Foto: AFP / JOHANNES EISELE

Panorama incierto



Las nubes en el horizonte siguen siendo grises y pesadas. En cualquier otro país, el Gobierno podría echar mano de un aumento del gasto público para intentar darle un impulso contracíclico a la economía con un programa de inversión en áreas como la infraestructura, la transición ecológica o la vivienda, todo ello por la vía de un aumento de la deuda del Estado y de un mayor déficit fiscal.



Pero las reglas constitucionales alemanas establecen estrictos topes en la deuda y el déficit públicos. En noviembre, y con base en esos límites, el Tribunal Constitucional tumbó una disposición pactada por la coalición de gobierno que permitía destinar 60.000 millones de euros al Fondo para el Clima y la Transformación y darle así a la economía un enorme empujón.



La respuesta del Gobierno y el Parlamento ante el fallo fue declarar un estado de emergencia –como lo hizo en tiempos de pandemia– para poder violar el tope de la deuda pública y disponer de unos 45.000 millones de euros en gran medida para subsidios en las tarifas de energía eléctrica y gas.

Protestas en Alemania. Foto: AFP

La justificación esta vez no podía ser la pandemia, ya superada, sino la guerra en Ucrania. Habrá que ver qué dice el Tribunal Constitucional.



Estas dudas sobre el futuro poco ayudan a la recuperación. Como explica el experto Wollmershauser, “las incertidumbres retrasan la recuperación pues aumentan la tendencia de los consumidores a ahorrar, mientras las empresas y los hogares aplazan sus decisiones de inversión”.

Y poco ayudan a la inestable coalición de gobierno, que en los dos años que lleva en el poder ha perdido gran parte del apoyo con que contaba. Si en 2021, 52 por ciento del público respaldaba la gestión del ejecutivo del canciller Scholz, ahora ese apoyo apenas alcanza el 33 por ciento.



En cuanto al propio Scholz, su falta de liderazgo en un gobierno tripartito que es noticia cada semana por una nueva pelea interna, las calificaciones son aún más severas: en algunas encuestas, menos del 20 por ciento de la gente aprueba el trabajo del Canciller.



Por cuenta de la crisis, Scholz –y con él, su país– ha perdido liderazgo en Europa, en momentos en que la situación de Ucrania demanda más que nunca que Alemania diga presente. “Lo estamos sintiendo en toda Europa –le dijo a EL TIEMPO una fuente diplomática en París–, y ya no sentimos que el tándem Berlín-París hale a la región”.



Si las elecciones fueran este año, la oposición democristiana del CDU ganaría con 32 por ciento de los votos, más del doble de la intención de voto por los socialdemócratas.



Pero lo que más preocupa a los analistas es el auge del partido AfD de la derecha más radical, que ha duplicado sus posibles votantes, del 10 por ciento en las elecciones de 2021, al 22 por ciento de intención de voto ahora, un ingrediente más que se suma al largo listado de preocupaciones para un 2024 que no pinta bien para Alemania.

MAURICIO VARGAS LINARES

​ANÁLISISmvargaslina@hotmail.com