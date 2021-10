Alemania: sin avances claros, comienzan conversaciones para formar gobierno

Una maratónica jornada de conversaciones a varias bandas entre los partidos alemanes con miras a sentar las bases para una negociación de cara a una formación de gobierno se cerró ayer sin avances claros, por lo que continúa el pulso entre el socialdemócrata Olaf Scholz y el conservador Armin Laschet.



(Además: Hallan a exsecretaria de campo de concentración nazi que se dio a la fuga)

Este domingo se reunieron primero socialdemócratas con liberales. Luego, verdes con socialdemócratas y conservadores con liberales, y de ninguna de las conversaciones trascendió mucho más que la afirmación de que fueron “constructivas”.



Ni Scholz ni Laschet comparecieron ayer ante la prensa, por lo que el punto de partida sigue siendo casi el mismo desde que se conocieron los resultados de las elecciones, con el SPD como ganador por estrecha ventaja y con necesidad de Verdes y liberales para formar gobierno.



“Conocemos los resultados de las elecciones. No las hemos ganado. No tenemos un mandato, pero hacemos una oferta y creemos que Jamaica (como se conoce una potencial coalición entre conservadores, verdes y liberales) puede impulsar muchas cosas”, dijo el secretario general del CDU, Paul Zimiak.



(Lea aquí: Olaf Scholz consolida su opción de formar gobierno en Alemania)



Los liberales no ocultan que tienen más proximidad programática con los conservadores y que hay puntos que los separan del SPD. A Los Verdes les ocurre exactamente al revés.



En contra de una coalición Jamaica habla la situación de los dos partidos del bloque conservador, la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU), que están en medio de duros debates internos tras tener el peor resultado de la historia.

En ese sentido, el presidente del FDP, Christian Lindner, envió a los conservadores un mensaje en el que les pidió que aclararan si realmente estaban en condiciones de hacer negociaciones para formar gobierno.



(Además: Los retos europeos para superar el vacío que dejará Angela Merkel)



Los Verdes se reunirán este martes con la CDU, aunque no ocultan su escepticismo ante la posibilidad de una alianza con el bloque conservador.



Los liberales piensan con un poco de desconfianza en una posible alianza con socialdemócratas y verdes, y Lindner fijó ayer dos líneas rojas: el rechazo a una flexibilización del llamado freno a la deuda, que exige presupuestos equilibrados y aumentos de impuestos.



La saliente canciller, Angela Merkel, lanzó ayer un llamado implícito a los partidos políticos de Alemania para que superen sus divisiones tras las elecciones legislativas.

En un discurso con motivo de las celebraciones anuales de la reunificación del país, en 1990, Merkel exhortó a los alemanes a defender la democracia.



“Hay que continuar moldeando nuestro país. Podemos discutir sobre la forma precisa de hacerlo en el futuro, pero sabemos que tenemos la solución, que tenemos que escucharnos todos, unos a otros, y dialogar”, declaró la canciller, que se retirará de la política en cuanto se forme un nuevo gobierno, lo cual podría tomar meses.



AFP y EFE