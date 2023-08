El Consejo de Ministros de Alemania aprobó esta semana un proyecto de ley que busca facilitar el proceso de nacionalización para extranjeros, reduciendo los plazos y generalizando la posibilidad de mantener también la nacionalidad de origen.



"Se trata de uno de los proyectos más importantes", dijo la ministra de Interior, Nancy Faeser, al presentar la reforma ante la prensa.



¿Cuáles son los cambios y cuándo podrían comenzar a operar? Le contamos.

Los cambios a la ley de nacionalidad en Alemania

Según explicó la Embajada de Colombia en Alemania, con la reforma el gobierno pretende permitir múltiples nacionalidades, pues hasta el momento los interesados en recibir la nacionalidad alemana debían renunciar a su ciudadanía de origen.



Pero "en el futuro cercano, los inmigrantes que soliciten la nacionalidad alemana ya no se verán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen" y los alemanes que deseen adquirir otra ciudadanía también podrán conservar su nacionalidad.



Según la ministra Faeser, el cambio obedece a que "muchos inmigrantes se sienten alemanes pero no quieren romper los lazos con sus país de origen".

La reforma también estipula que tras cinco años de residencia legal en Alemania, actualmente son ocho, se tendrá el derecho a pedir la nacionalización en este país europeo. También se podrá solicitar la nacionalidad para los hijos que nazcan a partir de ese momento.



"Para los niños nacidos en Alemania de padres extranjeros el proyecto contempla la posibilidad de recibir la ciudadanía alemana sin reservas y conservar la ciudadanía de sus padres. Esto se aplica si al menos uno de los padres vive legalmente en Alemania desde hace más de cinco años", explica al respecto la Embajada.

Tras cinco años de residencia legal en Alemania, actualmente son ocho, se tendrá el derecho a pedir la nacionalización. Foto: iStock

En casos especiales, concretamente en aquellos en los que los ciudadanos estén bien integrados en el país, podrán solicitar su nacionalidad tras tres años de residencia legal en dicho país.



Según el portal Visit World, el acceso a la nacionalidad tras tres años de residencia será posible para quienes puedan demostrar logros académicos o profesionales excepcionales o altos conocimientos lingüísticos en alemán.



"Los representantes subrayan que si una persona habla alemán en el nivel C1, demuestra que está realmente interesada en vivir en Alemania y piensa quedarse en el país", menciona el citado portal.



El proyecto también establece las condiciones para obtener la nacionalidad, entre las cuales estará por regla general poder demostrar que la persona puede ganarse el sustento en territorio alemán y que no depende de ayudas federales por desempleo, además del conocimiento del idioma.



"Se contemplan, entre las principales consideraciones, la posibilidad de comprobación de la integración exitosa del candidato/a en la sociedad alemana, lo que incluye un buen conocimiento del idioma alemán y la capacidad de velar por el propio sustento", indicó la Embajada en su comunicado.



Sin embargo, puede haber excepciones en determinados casos, como con respecto a la llamada generación de los trabajadores invitados de los años 60 que, dijo Faeser, no recibieron en su momento ofertas de integración y han contribuido al bienestar alemán.

Berlín, capital de Alemania. Foto: iStock

La ministra especificó también que quedarán excluidos de la posibilidad de nacionalizarse quienes hayan cometido delitos relacionados con el antisemitismo, el racismo y otras formas de discriminación.



"Las acciones motivadas por el antisemitismo, el racismo u otros actos inhumanos son incompatibles con la garantía de la dignidad humana de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania y violan el orden básico libre y democrático en el seno de la República Federal de Alemania. significado de esta ley", afirmó la ministra al respecto.



¿Cuándo comenzaría a operar la nueva normativa?

Tras la aprobación por parte del Ejecutivo, el proyecto debe pasar ahora a discusión en el Parlamento alemán. Será abordado en el segundo periodo de sesiones, que arrancará el próximo 7 de septiembre.



Según la Embajada de Colombia en Alemania, se espera que su aprobación definitiva tenga lugar en el primer semestre de 2024.

La ministra Faeser afirmó que la modernización del derecho de nacionalización es parte de la estrategia para atraer a trabajadores cualificados extranjeros al país. "Estamos en competencia por los mejor calificados y sólo ganaremos a los mejores si pueden convertirse en parte de nuestra sociedad con todos los derechos en un plano razonable", aseguró.



Además, recordó que el tema de una modernización de la ley de nacionalización -y en especial el tema de la doble nacionalidad- ha generado duros debates en el pasado.



A finales del siglo pasado el gobierno rojiverde de Gerhard Schröder hizo un intento por reformar la ley de nacionalidad ante lo que los conservadores de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU) reaccionaron con una campaña de recogida de firmas en contra.

Preguntas sobre la nacionalización en Alemania

¿Cuánto cuesta el proceso para obtener la nacionalidad?

Según el portal de la Oficina Federal de Migración y Refugiados de Alemania, el proceso de naturalización en ese país tiene un costo de 255 euros por persona, es decir, poco más de 1.100.000 pesos colombianos.



En el caso de los menores que aplicarán a la ciudadanía con sus padres, el proceso tiene un costo de 51 euros.



Según las autoridades, se pueden considerar tarifas o plazos diferentes si la persona tiene un salario muy bajo al momento de pedir la ciudadanía.

¿Se debe presentar un examen?

Sí. Según la Oficina Federal de Migración y Refugiados de Alemania, uno de los requisitos para poder acceder a la ciudadanía en ese país es haber aprobado el examen de naturalización. La prueba busca demostrar que usted tiene conocimientos suficientes del sistema jurídico y social de Alemania, así como de las condiciones de vida en el país.



"Al aprobar el examen para obtener la nacionalidad alemana, usted demuestra sus conocimientos del ordenamiento social y legal alemanes", señala el portal oficial del Gobierno Federal de Alemania.



Según esa misma página web, es probable que si usted cursó su carrera universitaria en Alemania o tiene un título escolar en ese país no necesite presentar el examen para obtener la nacionalidad. "Sus estudios escolares o universitarios adquiridos en Alemania serán suficiente en este caso", indican las autoridades.

Debe tener 17 preguntas correctas para aprobar el examen. Foto: iStock

¿Cómo es el examen para obtener la nacionalidad?

La Oficina Federal de Migración y Refugiados de Alemania explica que se trata de una prueba de 33 preguntas de selección múltiple. Para aprobarlo, es necesario que mínimo 17 preguntas sean contestadas de forma correcta.



Cada persona cuenta con 60 minutos para responder las preguntas y será posible repetir el examen en caso de no alcanzar las 17 preguntas correctas.

Según Migración, las preguntas cubren los ejes temáticos vivir en democracia, historia y responsabilidad, y personas y sociedad. Además, "se le formularán tres preguntas de prueba sobre el Estado federado federal en el que está registrado como su primer lugar de residencia".

¿Qué nivel de alemán debe tener?

Según el portal oficial del Gobierno Federal de Alemania, para la nacionalización es necesario tener conocimientos suficientes de alemán, aunque no es necesario dominar el idioma a la perfección.



"Es suficiente si puede demostrar sus conocimientos de alemán orales y escritos mediante un examen de al menos nivel B1 (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)", indica el Gobierno.

¿Qué otros requisitos debe cumplir?

Según las autoridades, otros requisitos son:



-Derecho de residencia ilimitado.

-Lugar de residencia habitual y legal en Alemania.

-Medios de subsistencia independientes.

-Ninguna condena por delito penal.

-Compromiso con el orden constitucional y las leyes en Alemania.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con EFE