El canciller alemán, Olaf Scholz, endureció en las últimas semanas su tono en materia de política migratoria, mientras su Gobierno estudia reforzar los controles fronterizos en los límites con Polonia y República Checa.



La apuesta para endurecer las medidas en materia de migración llega en un momento en que Berlín se enfrenta a la masiva llegada de migrantes. Hasta finales de agosto han solicitado asilo en Alemania unas 200.000 personas, en su mayoría procedentes de Siria, Afganistán y Turquía, la cifra más alta desde 2017, según datos de la agencia estadística Destatis.

Según el diario El Mundo, las peticiones de asilo en lo que va corrido del año suponen un aumento del 77,2 por ciento si se compara con el mismo periodo del año anterior.



A estos hay que sumar casi un millón de refugiados ucranianos que han podido obtener permisos de residencia y de trabajo temporales de forma automática sin necesidad de pasar por el proceso de asilo.



Según Scholz, se trata de una "situación difícil" que, sin embargo, es necesario abordar en una sociedad democrática. "Son muchos los que llegan a Alemania y a Europa y la cifra ha aumentado de forma dramática", afirmó el canciller durante un acto electoral en Núremberg (sur), el fin de semana.



(Lea también: Condicionar ayuda a países 'responsables': la propuesta de Francia contra inmigración)

Facebook Twitter Linkedin

Cálculos estiman que por la agresión rusa podría haber unos 7 millones de ucranianos desplazados. Foto: Wojtek Radwanski. AFP

El vicecanciller verde, Robert Habeck, también aludió el fin de semana a la situación de muchos municipios alemanes, que afirman estar totalmente desbordados por el número de solicitantes de asilo que se les asignan e indicó que resolver la situación implica "tomar decisiones moralmente difíciles".



"No podemos esperar que todos los ciudadanos digan 'ya lo lograremos'. Si no queremos que el populismo de derechas explote este tema, entonces todas las fuerzas democráticas deben contribuir a buscar una solución", dijo en declaraciones a la prensa.

Controles fronterizos en límites con Polonia y República Checa

El fin de semana, Scholz enumeró algunos de los pasos emprendidos por su Gobierno para aumentar el número de deportaciones de migrantes irregulares.



Entre ellos, mencionó la agilización de los procesos de repatriación de los solicitantes de asilo rechazado, así como la ampliación de la lista de "países seguros", a los que está previsto que se sumen Moldavia y Georgia, candidatos a la adhesión europea.



(Puede leer: ¿Está pensando en irse a España? Estos son los trabajos mejor remunerados en ese país)



En relación a la vigilancia de las fronteras alemanas, Scholz también avanzó que "es posible" que Alemania tenga que adaptar nuevas medidas "en función de la situación" en los límites con Polonia y la República Checa.



Tanto la oposición conservadora como los estados federados fronterizos con esos países piden desde hace tiempo la introducción de controles fronterizos sistemáticos en esos límites, una posibilidad que el Gobierno había rechazado una y otra vez hasta ahora. Pero ahora el Ejecutivo apoya la medida.

Facebook Twitter Linkedin

Scholz dijo que es posible que Alemania tenga que adaptar nuevas medidas "en función de la situación" en los límites con Polonia y la República Checa. Foto: Dimitris Tosidis. EFE - Archivo EL TIEMPO

"De momento estamos preparando controles fronterizos fijos. Se trata de controles adicionales", dijo la ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, en declaraciones a la radio Deutschlandfunk, y agregó que habrá que ver lo que aporta esta medida.



Faeser defendió el plan de introducir controles fijos en las fronteras con Polonia y República Checa, aunque consideró que sólo se trata de un instrumento adicional para combatir el tráfico de inmigrantes.



Añadió que atrapar a traficantes de personas sería un gran logro, porque en estos momentos la sensación es que "cada cuarta o quinta persona" ingresa al país con su ayuda.



La ministra subrayó que sigue considerando más adecuados los controles aleatorios, y señaló que en este aspecto la policía alemana ya coopera con países vecinos como República Checa y Suiza.



(Además: ¿Vladimir Putin está detrás de los miles de inmigrantes ilegales que arriban a Europa?)

De momento estamos preparando controles fronterizos fijos. Se trata de controles adicionales FACEBOOK

TWITTER

Según la ministra, los controles fronterizos fijos no bastan para combatir la inmigración ilegal, ya que según la legislación alemana y la europea, la policía no puede simplemente rechazar a las personas que piden asilo en la frontera.



Por eso es más importante proteger las fronteras exteriores de la UE, agregó.



Pero la medida no ha caído bien en todos los sectores. El sindicato de la policía (GdP) criticó los planes del ministra por considerarlos inviables. "Como GdP nos pronunciamos en contra de los controles fronterizos fijos, porque no consideramos que sean eficaces en el trabajo policial", dijo la responsable sindical Erika Krause-Schöne en declaraciones al diario "Rheinische Post".



El responsable agregó que los controles son una "carga permanente", requieren mucho personal, y que la policía prefiere poder actuar "con agilidad en la línea fronteriza".



Al mismo tiempo señaló que una barrera como las de antaño afectaría también al tráfico de mercancías y de viajeros que viven y trabajan a caballo entre uno y otro país.

Facebook Twitter Linkedin

El canciller alemán, Olaf Scholz. Foto: EFE

El nuevo enfoque migratorio también llega en un momento en que la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) experimenta un auge en las encuestas y obtendría en estos momentos, a mitad de legislatura, aproximadamente una quinta parte del voto.



Si se celebraran elecciones ahora se convertiría en segunda fuerza por detrás de los democristianos -que también están apostando por una retórica dura en cuanto a la

migración- y por delante de los socialdemócratas de Scholz.

*Con EFE