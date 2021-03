Ocho países europeos volverán a vacunar con AstraZeneca

Luego del respaldo que le dio la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), varios países que habían decidido suspender la vacunación con el tratamiento de AstraZeneca anunciaron la reanudación de las jornadas de inmunización con este fármaco.



Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Holanda, Bulgaria y Eslovenia anunciaron que iban a dar el paso adelante tras una semana de polémica causada por algunos casos de trombos entre los vacunados, que generaron inquietud en una población cansada y tensa tras un año de pandemia.

Alemania anunció que reanudará su campaña con este tratamiento a partir del viernes, según informó el ministro de Salud, Jens Spahn "El objetivo común del gobierno federal y los 16 estados es reanudar las vacunaciones con

AstraZeneca mañana (viernes)", dijo Spahn.



Por su parte, España reiniciará el miércoles próximo la vacunación con

AstraZeneca, anunció la ministra de Sanidad este jueves, horas después de que el regulador europeo de medicamentos dijera que esta vacuna es "segura y eficaz".



"Reiniciamos la vacunación con AstraZeneca la semana que viene, concretamente el miércoles", dijo en rueda de prensa la ministra Carolina Darias, tres días después de que España suspendiera la aplicación de esta vacuna por temor a su vinculación con eventos trombóticos.



Francia, por su parte, volverá a aplicar la vacuna AstraZeneca a su población a partir de este viernes, según anunció el primer ministro, Jean Castex, en rueda de prensa.

"La vacuna AstraZeneca es eficaz contra las formas graves de la enfermedad pero también es una vacuna segura y sin peligro. No se asocia con un aumento del riesgo global de trombosis", dijo Castex, que se vacunará con ella este viernes "para demostrar que podemos tener confianza".



El jefe del Gobierno francés recordó que según la EMA, la eficacia de la vacuna en la prevención de hospitalizaciones y muertes es muy superior al riesgo de sufrir daños por recibirla. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) defendió este jueves que la vacuna de AstraZeneca sigue siendo "segura y eficaz" en la inmunización contra la covid-19, aunque subrayó que no ha podido descartar su relación con algunos casos "muy raros" de coagulación sanguínea asociada con trombosis y continuará investigando.



Finalmente, Italia reanudará a partir de mañana la vacunación con AstraZeneca. El primer ministro italiano, Mario Draghi, aseguró que "el gobierno acoge con satisfacción la declaración de la EMA.



La prioridad del gobierno sigue siendo realizar el mayor número de vacunaciones en el periodo de tiempo más breve posible". La Agencia Italiana del Fármaco (AIFA) confirmó este jueves que "las razones de la prohibición cautelar del uso de lotes de vacunas, emitida el 15 de marzo de 2021, ya no existen", tras escuchar al Ministro de Salud, la Dirección General de Prevención y el Consejo Superior de Salud.

En contraste, Noruega, Suecia y Dinamarca aún no empezarán a aplicar el tratamiento de AstraZeneca. Foto: AFP

El caso Noruega, Suecia y Dinamarca

Tanto Noruega, Suecia y Dinamarca aún no aplicarán el medicamento de AstraZeneca.



Las autoridades noruegas confirmaron este jueves la muerte de una segunda persona y las suecas de otra por graves complicaciones tromboembólicas tras recibir la vacuna de AstraZeneca contra la covid-19, casos que aún son materia de investigación.



Por su parte, Dinamarca, el primer país en suspender hace una semana el uso de la vacuna de AstraZeneca, mantiene también esa decisión. La Agencia del Medicamento danesa informó de que se han registrado en total diez casos con trombosis después de recibir la vacuna, aunque no se ha determinado todavía si hay una conexión.



Suecia, que fue uno de los últimos países en sumarse a la suspensión de AstraZeneca, comunicó además que esa decisión se mantendrá por un tiempo. "La Agencia de Salud Pública necesita algunos días para analizar la situación de cómo se puede usar la vacuna en Suecia", dijo su director, Johan Carlson.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE