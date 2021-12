La policía de Colonia, en el oeste de Alemania, detuvo este jueves a cuatro presuntos extremistas de derechas tras registrar sus viviendas ante la sospecha de que se preparaban para construir una bomba.



Fuerzas especiales peinaron las viviendas de los cuatro sospechosos, de entre 36 y 53 años, con perros entrenados en la detección de explosivos, según informó la policía en un comunicado, y explicó que habían sido hallados sustancias explosivas y materiales pirotécnicos.

"Según las investigaciones realizadas hasta la fecha existe la sospecha de que los individuos adquirieron sustancias para la construcción de un artefacto explosivo," agregó la nota difundida a los medios, en la que se calificó a los detenidos como "pertenecientes en parte a círculos de extrema derecha".



La policía se incautó además de teléfonos móviles, discos duros y una cantidad "considerable" de estupefacientes, aunque no trascendieron por el momento detalles sobre los posibles planes de los sospechosos.



El martes fueron registradas en el estado federado de Sajonia (este) las viviendas de seis antivacunas de tendencia ultraderechista que presuntamente planeaban un atentado contra el primer ministro sajón Michael Kretschmer.



En ellas, la policía encontró armas, entre ellas ballestas, aunque por el momento no se han realizado detenciones vinculadas al caso.



En los últimos días, varios representantes políticos han expresado su preocupación por la creciente radicalización del movimiento negacionista de la pandemia, en muchos casos vinculado a la extrema derecha.



La nueva ministra del Interior, Nancy Faeser, ha definido a la ultraderecha como la "mayor amenaza" existente en estos momentos contra el orden democrático.



EFE