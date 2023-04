Alemania comenzó a dar pasos hacia la legalización del consumo de marihuana. El pasado miércoles 12 de abril el Gobierno alemán presentó un proyecto de ley en ese sentido. La iniciativa abriría posibilidades de adquisición y cultivo legal de esa sustancia dentro de ciertos límites a partir de este mismo año.

De acuerdo a lo reportado por el diario español El País, en un primer paso, el país europeo abrirá la posibilidad de que se creen clubes de un máximo de 500 personas para sembrar cannabis. Los miembros de esos clubes, que deberán ser mayores de 18 años, podrán comprar un máximo de 50 gramos de marihuana al mes y de 25 gramos por día. También el cultivo privado, de hasta tres plantas, estará permitido.

“No creamos un problema sino tratamos de solucionar un problema. Sabemos que con el derecho penal no llegamos muy lejos. Queremos proteger a la juventud, queremos combatir el mercado negro y la criminalidad relacionada con la droga”, afirmó el ministro de Sanidad de Alemania, Karl Lauterbach.



Lauterbach explicó que el proyecto de ley busca tener el control sobre la marihuana ante un mercado negro, en el cual se venden productos manipulados que aumentan los riesgos para la salud. “Eso es algo que no podemos seguir aceptando. Por eso apostamos por un suministro controlado de cannabis a adultos con límites claros y por medidas de prevención para jóvenes”, apuntó.



El Gobierno alemán planteas, además, crear un proyecto piloto que haga posible cadenas comerciales de suministro legales que puedan ser mejor controladas por el Estado. Según Lauterbach, “la intención es desarrollar un proyecto piloto que pueda servir de base para una política europea ante el cannabis basada en la prevención y no en la criminalización del consumo”.



Por su parte, el ministro de Agricultura de Alemania, Cem Özdemir, expresó que este es un problema complejo no solo porque alrededor del mismo hay un debate muy fuerte, sino porque toca el derecho europeo y el derecho internacional. "El consumo de cannabis es una realidad social, ignorarla no la elimina”, dijo el funcionario.



El proyecto de ley es el resultado de una reelaboración de un plan original, tras consultas con la Comisión Europea, y la implementación de uno de los planes fijados en el acuerdo de coalición del Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y el Partido Liberal (FDP).

