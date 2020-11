Piden actuar contra el antisemitismo durante aniversario de pogromos

El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, llamó este lunes a "actuar" frente al antisemitismo, en ocasión del aniversario de los pogromos nazis del 9 de noviembre de 1938 y en un mensaje dirigido a su homólogo israelí, Reuven Rivlin.



"Es necesario una actuación contundente. Me avergüenza que un judío no pueda sentirse seguro por la calle si lleva la kipá y que las sinagogas deban ser protegidas", apunta Steinmeier, en un mensaje por vídeo.



Steinmeier llamó, asimismo, a no dejar que la extrema derecha se "apodere" de la bandera alemana, en nombre de un falso sentido del patriotismo. "Los colores negro, rojo y oro representan a la democracia alemana", destacó, en alusión a la bandera nacional de la República Federal de Alemania (RFA).



Las palabras del presidente en este aniversario se suman a la alusión a los pogromos del 1938 contenida en la declaración institucional de la canciller Angela Merkel, dirigida al presidente electo de EE. UU., Joe Biden.



Ahí destacó Merkel los "valores fundamentales" que comparten EE. UU. y Europa, como la defensa de la democracia y la libertad y se refirió a los dos aniversarios que se recuerdan hoy en Alemania, el de la Noche de los Cristales Rotos, en 1938, y el de la caída del muro de Berlín, el 1989.



El primero representa "lo más oscuro" de la historia reciente del país, mientras que lo segundo es "lo más hermoso", dijo Merkel, para agradecer a continuación el papel de Estados Unidos en el camino a la reunificación alemana que precipitó la caída del

muro.



La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 está considerada la antesala del Holocausto nazi. Esa noche, llamada de los Cristales Rotos, ardieron en toda Alemania unos 7.500 comercios y establecimientos judíos, fueron atacadas unas 1.200 sinagogas y se profanaron sus cementerios. Unos 1.300 judíos murieron asesinados esa noche y otros 30.000 fueron deportados a campos de concentración.



EFE