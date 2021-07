Inundaciones en Alemania ya dejan más de 90 muertos

Al menos 93 personas han muerto a causa de las inundaciones provocadas por devastadoras lluvias en el oeste de Alemania, según los últimos datos de las autoridades regionales.



El ministerio de Interior del "Land" de Renania del Norte Westfalia corrigió al alza el número de muertos, de 30 a 43, mientras que en Renania- Palatinado se mantiene de momento la cifra de 50 personas muertas.



La Policía teme que la cifra siga aumentando en las próximas horas dado que todavía hay varios cientos de personas desaparecidas, aunque se sospecha que en muchos casos se debe a que el colapso de la telefonía móvil les ha impedido comunicarse.



Las inundaciones han provocado cortes de carreteras y vías férreas. El tráfico ferroviario en los estados federados de Renania del Norte-Westfalia (NRW) y Renania-Palatinado se ha visto gravemente afectados y muchos trayectos están interrumpidos completa o parcialmente.



Solo en NRW se han visto afectados 600 kilómetros de vías férreas. Los trenes de cercanías en muchas partes o no funcionan o funcionan solo parcialmente y cuando las condiciones de las carreteras lo permiten se ofrecen autobuses como alternativa.



Sin embargo, también ha habido cortes en autopistas y carreteras. Al menos dos trayectos de autopista están interrumpidos.



Al menos 80 muertos y 1.300 desaparecidos por las inundaciones de Alemania. Foto: AFP

El Gobierno federal ha ofrecido ayuda a las regiones aunque no ha especificado todavía el monto de la misma pues el costo de los daños aún no ha sido estimado.



El número de desaparecidos es difícil de estimar con precisión ya que, según una portavoz del distrito de Ahrweiler, el alto número de personas reportadas como tales - 1.300 - puede estar relacionado con que ha habido un colapso de las líneas de telefonía móvil por lo que muchas personas no han podido ser contactadas.



Las autoridades han advertido que la gente debe apartarse de las cercanías de los ríos y que no entren en sótanos inundados puesto que existe el peligro de sufrir descargas eléctricas.



El Ejército ha destinado 900 soldados a colaborar con los trabajos de rescate y de búsqueda de personas desaparecidas en los estados federados de Renania-Palatinado y Renania del Norte-Westfalia.



En total, según el Ministerio de Interior, hay 15.000 personas trabajando en las labores de rescate.



Algunas localidades especialmente amenazadas han tenido que ser evacuadas, lo que ha afectado a miles de personas.



EFE

