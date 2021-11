Alemania: varias personas heridas en un ataque con cuchillo en un tren

Varias personas resultaron heridas el sábado en un ataque con arma blanca perpetrado por un hombre en un tren de alta velocidad en la región alemana de Baviera, informó la policía local, explicando que el agresor fue detenido.



"Según las primeras informaciones, varias personas resultaron heridas", dijo la policía en un comunicado, y garantizo que "ya no hay ningún peligro". Al menos tres personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, según el diario Bild. La vida de ninguna de estas personas corre peligro, dijo un portavoz de la policía.



No se tienen más detalles hasta el momento sobre el hombre detenido. Según Bild, tiene 27 años, es "de origen árabe" y podría sufrir trastornos psiquiátricos.



Tras el ataque, el tren de alta velocidad ICE quedó parado en la estación de Seubersdorf, al sur del país y un importante dispositivo policial acudió al lugar. "Este ataque con arma blanca es horrible", dijo el ministro del Interior, Horst Seehofer.



"Me gustaría dar las gracias a todo el mundo, especialmente a la policía y al personal del tren, por su valiente actuación, que ha evitado algo peor", añadió en Twitter. "El motivo del crimen aún no está claro y se determinará ahora", prometió.



Alemania lleva varios años enfrentándose a ataques que tienen dos orígenes: el yihadismo y la extrema derecha. Las autoridades alemanas están especialmente atentas a la amenaza islamista, sobre todo desde que un atentado con camión reivindicado por el grupo Estado Islámico mató a 12 personas en Berlín en diciembre de 2016. Este atentado yihadista fue el más mortífero jamás cometido en suelo alemán. AFP