La marcha convocada para este sábado 14 de enero en protesta por el desalojo de la localidad alemana de Lützerath para incrementar la explotación de una mina de lingito a cielo abierto comenzó con la presencia de la activista sueca Greta Thunberg.



"Nos encontramos en Lützerath, un pueblo alemán amenazado de demolición por la ampliación de una mina de carbón. La gente lleva resistiendo durante años", escribió Thunberg en un mensaje en Twitter en el que invitó a unirse a la protesta.



El domingo las autoridades confirmaron que ya se dio por terminado el desalojo. Conozca cómo se desarrollaron las protestas.

La manifestación fue sido convocada por una amplia alianza de organizaciones que se oponen a la extracción de lignito y a la demolición del pueblo de Lützerath, entre ellas 'Fridays For Future' y 'Greenpeace'.



El miércoles comenzó el desalojo del pueblo de Lützerath, en el oeste del país, para incrementar la explotación de lignito a cielo abierto en la mina Garzweiler II, ante la resistencia de activistas medioambientales, que recibieron a los agentes con piedras, pirotecnia y cócteles molotov.



El desalojo se complica porque, mientras Lützerath estaba casi despejada en la superficie, había opositores a la mina de lignito que se atrincheraron en túneles subterráneos.



En total, casi 300 activistas fueron evacuados de Lützerath durante el operativo Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK

Después de que el viernes de la semana pasada todos los edificios quedaran vacíos, la policía desocupó desde el comienzo del operativo de desalojo el miércoles pasado 35 estructuras en árboles, así como treinta construcciones de madera levantadas por los activistas.



En total, casi 300 activistas fueron evacuados de Lützerath durante el operativo, en el marco del cual se registraron cuatro actos de resistencia al desalojo.



Al margen de la marcha pacífica del sábado, manifestantes trataron de burlar las barreras policiales para acceder al pueblo acordonado y al borde de la mina a cielo abierto, por lo que la policía hizo uso de cañones de agua, gas pimienta y porras y llevó a cabo detenciones.

Según las autoridades, desde el comienzo del operativo, más de setenta policías resultaron heridos y nueve activistas fueron trasladados al hospital, aunque sin lesiones de gravedad. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK

La policía alemana dio este domingo por terminada la operación de desalojo de la localidad de Lützerath para incrementar la explotación de una mina de lignito a cielo abierto, tras la fuerte resistencia por parte de activistas medioambientales.



En declaraciones a la cadena ntv, Andreas Müller, portavoz de la policía de Aquisgrán. confirmó que el operativo policial de desalojo en Lützerath ha concluido, aunque señaló que continúan las tareas de rescate de dos personas que permanecen atrincheradas en un túnel bajo tierra.



Precisó que se trata "un operativo de rescate" que corre a cargo de RWE, la operado de la mina de lignito Garzweiler II, en las instalaciones del consorcio energético.



"No quedan más activistas en la zona de Lützerath", confirmó la policía en un comunicado.



Müller defendió la actuación de las fuerzas de seguridad y argumentó que si ayer hubo manifestantes que burlaron las barreras policiales y a pesar de repetidos llamamientos no se abstuvieron de poner en aprietos a los agentes, "entonces no tiene nada que ver con una protesta pacífica, sino con buscar de manera consciente y deliberada la confrontación con la policía".



Según el comunicado, desde el comienzo del operativo, más de setenta policías resultaron heridos y nueve activistas fueron trasladados al hospital, aunque no hay que lamentar lesiones de gravedad.



Una treintena de vehículos policiales resultaron dañados y además se pincharon 32 neumáticos de coches de las fuerzas de seguridad.



Desde el inicio del desalojo se han abierto 154 investigaciones penales.

