La cámara baja del Parlamento alemán (Bundestag) aprobó este viernes una ley para facilitar la inmigración de mano de obra cualificada desde el exterior de la Unión Europea (UE), con la que el Gobierno pretende hacer frente a la acuciante escasez de trabajadores en algunos sectores.



La impulsora del borrador, la ministra del Interior, Nancy Faeser, pidió el voto para la "legislación de inmigración más moderna del mundo" y recordó que a finales de 2022 había en Alemania un récord de casi dos millones de plazas vacantes sin cubrir.



"La falta de mano de obra cualificada es uno de los mayores frenos para el crecimiento económico", advirtió.



388 diputados votaron a favor del proyecto de ley, que era parte del acuerdo de coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales, mientras que 234 votaron en contra y 31 se abstuvieron.



"Alemania es desde hace tiempo un país de inmigración y debe seguir siéndolo. Para garantizar nuestro bienestar, apostamos por una inmigración cualificada", escribió el canciller, Olaf Scholz, en su cuenta de Twitter, después de la votación.

La falta de mano de obra cualificada es uno de los mayores frenos para el crecimiento económico.

La ley pretende eliminar trabas burocráticas y simplificar la concesión de permisos de trabajo a extranjeros no comunitarios con una educación superior para convertir a Alemania en un destino más atractivo para este tipo de migración, que con frecuencia se ve disuadida por dificultad del idioma y los obstáculos administrativos.



Así, se reducirán los requisitos para obtener la "carta azul UE" a la que podrá optar a partir de ahora quien encuentre en Alemania un trabajo remunerado con al menos 43.800 euros al año.



Quienes la adquieran tendrán además más facilidades a la hora de cambiar de empleador y de sector, para conseguir un permiso de residencia para su familia -no sólo hijos y cónyuges, sino también progenitores, a partir de ahora- y para solicitar un permiso de residencia permanente en la UE.



Otra novedad es que quienes dispongan de por lo menos dos años de experiencia laboral podrán trabajar en Alemania aún cuando no hayan completado todavía el proceso de homologar su titulación, siempre y cuando el empleador se comprometa a no poner trabas a una cualificación posterior, de ser necesaria.



Deutschland ist schon lange ein #Einwanderungsland und muss es auch bleiben. Um unseren Wohlstand zu sichern, setzen wir auch auf qualifizierte Einwanderung. Ich bin froh, dass der @Bundestag heute unserem modernen #Fachkräfteeinwanderungsgesetz zugestimmt hat. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 23, 2023

Asimismo, se simplificarán las condiciones para poder cursar estudios superiores en Alemania, ya que quienes dispongan de un visado por motivos de estudio podrán, en el futuro, trabajar al mismo tiempo durante cierto número de horas para poder cubrir sus gastos.



Se instaurará además un sistema de puntos similar al modelo canadiense que permitirá a quienes cumplan ciertos requisitos obtener un permiso temporal de búsqueda de empleo siempre y cuando dispongan de recursos económicos para mantenerse durante ese tiempo.



Entre los empleos con un mayor número de vacantes en Alemania se cuentan todos los del sector médico y sanitario, de la informática, así como profesiones técnicas como la mecánica de vehículos o la instalación y reparación de dispositivos técnicos.



Con la ley aprobada este viernes, el Gobierno espera poder atraer anualmente de forma adicional a 75.000 trabajadores cualificados.

EFE