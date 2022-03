Alemania activó el miércoles el primer nivel de su plan de emergencia para garantizar el suministro de gas natural ante las amenazas de suspensión de las entregas rusas, anunció el ministro de Economía.



(Lea: Moscú promete desescalada en Kiev, pero Occidente pide no bajar la guardia)



"Se ha abierto una célula de crisis en el ministerio" para supervisar la situación, después de que el G7 rechazara la exigencia rusa de pagar en rublos, explicó Robert Habeck en una rueda de prensa.



(Le interesa: G7: Europa no le pagará en rublos el gas a Rusia)

Facebook Twitter Linkedin

Ministro alemán Robert Habeck. Foto: Kay Nietfeld / POOL / AFP

Esta plan de emergencia tiene tres niveles de alerta y por el momento, "la seguridad del suministro" en gas está garantizada en Alemania, precisó. Las reservas se encuentran actualmente en un 25% de sus capacidades, agregó el ministro, que alertó que si se suspendían las entregas habría "graves consecuencias" pero el país podría "encararlo".



"El gas y el petróleo llegan actualmente conforme a los pedidos" y "la medida tomada hoy (miércoles) es preventiva", apuntó Habeck. Sólo en el tercer nivel de alerta, el más elevado, será necesario que el Estado "intervenga" en el mercado para "regular" la distribución.



Tambien Austria activó el primer nivel de alerta para "asegurar el aprovisionamiento de gas en los hogares y empresas", informó el jefe de gobierno Karl Nehammer. El Kremlin insistió el martes en el pago en rublos del gas ruso entregado a Europa, rechazando las críticas del G7, para quien la exigencia es inaceptable.



El jueves, el gobierno ruso, el Banco Central y el gigante energético ruso Gazprom tienen que presentar al presidente Vladimir Putin un informe sobre la puesta en marcha de un sistema de pago en rublos.

El Kremlin dijo el miércoles que el pago en rublos por las ventas de gas ruso a la Unión Europea, exigido por Moscú en respuesta a las sanciones occidentales, se hará gradualmente.



"Ya hemos hablado de ello, el pago y la entrega [de gas] es un proceso prolongado en el tiempo", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov en una rueda de prensa.



El 23 de marzo, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que Rusia dejaría de aceptar pagos en dólares o euros por el gas que vende a la UE, y dio a las autoridades rusas una semana para elaborar un nuevo sistema en rublos.



Sin embargo, Peskov aseguró que finalmente el nuevo sistema no entrará en vigor plenamente a partir del jueves, con nuevas normas para los consumidores europeos. "No estamos hablando de entregar mañana y que nos paguen por la noche.



No, se trata de un proceso más prolongado en el tiempo, técnicamente hablando", subrayó Peskov, al tiempo que insistió en que la orden de Putin tenía que ser "implementada".REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

Más noticias del mundo

- China: Shanghái en confinamiento para atajar su peor rebrote de Covid

- Muere niño tras permanecer 15 horas atrapado en un pozo en Afganistán

- MinDefensa está minimizando crisis humanitaria en frontera: HRW