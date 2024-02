Estas son las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en España en 2022

En el transcurso del año 2022, España experimentó un aumento significativo en los casos de infecciones de transmisión sexual (ITS), según reveló el 'Informe de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual de 2022', elaborado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) y publicado por el Ministerio de Sanidad.



La gonorrea, o infección gonocócica, registró un incremento alarmante, alcanzando los 23.333 casos notificados, duplicando la cifra del año anterior que se situó en 14.862 casos. Asimismo, la clamidia también mostró un aumento, con 26.518 casos en 2022 frente a los 20.638 de 2021.

Uno de los datos más destacados es la tasa más elevada de sífilis desde 1995, con 8.141 casos reportados en 2022. Este aumento pronunciado en las ITS evidencia una tendencia al alza en los últimos veinte años. En 1995, los casos de gonorrea y sífilis fueron de 4.599 y 1.010, respectivamente, comparados con los 23.333 y 8.141 de 2022.



El análisis por comunidades autónomas revela disparidades significativas, con Cataluña liderando las tasas de gonorrea (121,88), seguida por País Vasco (63,82), Madrid (58,89) y Baleares (48,61). En el extremo opuesto se encuentran Melilla (4,83), Extremadura (6,94), Castilla La Mancha (10,30) y Asturias (10,54). Ceuta no reportó ningún caso en 2022.



En cuanto a la distribución por edades, los grupos más afectados por gonorrea son los jóvenes de 20 a 24 años (198,23) y de 25 a 34 años (167,60). En todos los grupos, la incidencia en hombres supera a la de las mujeres, con 81,31 casos por cada 100.000 habitantes frente a 19,59 casos.

En relación con la transmisión, el 46,3% de los casos tuvo información disponible, siendo el 21,6% de hombres homosexuales, el 5,5% de hombres heterosexuales, el 18,1% de mujeres heterosexuales, el 51,6% de hombres con transmisión sexual no especificada y el 3,1% de mujeres con transmisión sexual no especificada.



En el ámbito del VIH, el 3,4% de los casos resultó positivo, el 10,4% negativo, el 31,6% no se había realizado la prueba y en el 54,9% no se disponía de información.



En el caso de la clamidia, las tasas se han incrementado a lo largo del periodo 2016-2022 en todas las comunidades autónomas. Cataluña (162,92), Navarra (111,34), País Vasco (101,00) y Madrid (61,13) lideran las tasas más altas, mientras que Aragón (1,29), Extremadura (4,94) y Castilla La Mancha (7,12) presentan las tasas más bajas. Melilla no reportó ningún caso.



El análisis de la clamidia muestra que el 48,2% de los casos corresponde a mujeres, con una mediana de edad al diagnóstico de 27 años. Las tasas más elevadas se encuentran en los grupos de 25-34 años (36,4%) y 20-24 años (26,4%).

En el caso de la sífilis, España experimentó la tasa más alta desde 1995, con 33,47 casos en Canarias, seguido de Madrid (25,93), Cataluña (24,75) y Baleares (24,67). En contraste, Aragón (2,58), La Rioja (3,16) y Castilla La Mancha (4,57) registraron las tasas más bajas. Melilla no notificó casos.



Al igual que en la gonorrea, las tasas de sífilis fueron más elevadas en hombres (31,32) que en mujeres (3,73), destacándose el grupo de 25 a 34 años con una tasa de 48,68 por cada 100.000 habitantes.



Finalmente, el informe aborda los casos de linfogranuloma venéreo (LGV), con un aumento significativo de 654 casos en 2021 a 912 casos en 2022. El 98,5% de los casos notificados de LGV correspondieron a hombres, con una mediana de edad al diagnóstico de 36 años.

Estas cifras revelan la importancia de reforzar las campañas de prevención y concienciación sobre las infecciones de transmisión sexual, así como la necesidad de fomentar la realización periódica de pruebas para garantizar una detección temprana y un tratamiento oportuno.

