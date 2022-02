El inicio de las operaciones militares de Rusia en Ucrania ha despertado, una vez más, la preocupación global por una posible guerra mundial. Tal como ocurrió con la invasión de Sadam Hussein a Kuwait, en 1991, y con los atentados del 11 de septiembre de 2001, la humanidad se vuelve a preguntar si estamos, ahora sí, ante el inicio de una tercera guerra mundial.



La preocupación no es gratuita. En efecto, la situación en el este de Europa es delicada, y podría escalar al punto de un choque entre grandes potencias globales. Pero no es este el único escenario posible, no estamos necesariamente ad portas de una nueva guerra mundial.



Es claro que a ninguna de las grandes potencias le conviene una confrontación directa con las demás. Las capacidades militares de Estados Unidos, Rusia, algunos países europeos o hasta China, podrían hacer que el costo de la guerra fuera mucho más alto que las potenciales ganancias. Los incentivos de los países Otán de participar directamente con sus tropas, en este momento, no son altos. En últimas, todo podría terminar siendo una confrontación directa entre Rusia y Ucrania.



Sin embargo, el escalamiento dependería de las respuestas, en este momento desconocidas, a dos preguntas claves: ¿qué circunstancias motivarían la entrada de las potencias occidentales con fuerzas propias? Y ¿qué nivel de riesgo está Putin dispuesto a asumir?

Rusia ha venido reconstruyendo progresivamente su otrora posición de potencia en el escenario internacional. La desaparición de la Unión Soviética, tras el fin de la Guerra Fría, dejó a Rusia en una posición de debilidad estratégica global. Poco a poco se ha venido fortaleciendo y ocupando espacios desde los que puede reclamar su posición como potencia de primer orden, lo que algunos comparan con el histórico imperio ruso, o incluso con una forma de ‘neozarismo’.



Rusia parece estar dispuesta a asumir mayores riesgos para competirle posiciones geopolíticas a Estados Unidos, especialmente en Europa oriental, lo que explica su demanda a Washington de retirar sus fuerzas de esta región (en Polonia y República Checa, por ejemplo), y de nunca aceptar a Ucrania como miembro de la Otán. ¿Pero estará dispuesto a tentar aún más a Estados Unidos y a los países europeos?



Algunos apuntan a una debilidad estratégica actual de Estados Unidos. Argumentos que van desde el progresivo debilitamiento de esa nación en las últimas décadas, a la incertidumbre del compromiso de Washington con la Otán que Trump sembró durante su periodo, e incluso a la falta de determinación de Biden. La percepción que Putin tenga de la voluntad de acción de la Casa Blanca será determinante en el nivel de riesgo que esté dispuesto a asumir.



Un nivel mayor de involucramiento de países occidentales, sin ser necesariamente una guerra global, podría darse no por medio de la presencia de sus nacionales, sino por el apoyo militar y financiero a Ucrania o terceros actores. La cooperación directa con Kiev, de hecho, no es nueva, y los países occidentales han apoyado a terceros actores anteriormente, cuando no están dispuestos a hacer la guerra por sí mismos. Se hizo con los Kurdos en la lucha contra el Estado Islámico en Siria, por ejemplo.

Si la destrucción llega a territorio ruso, si la amenaza directa se expande a otros países en Europa, si la Otán se siente vulnerada, si la violencia incrementa vertiginosamente, si las ciudades ucranianas sufren una mayor destrucción, y especialmente si los intereses de las demás potencias están en riesgo, entonces podríamos ver serios escalamientos con participación de potencias occidentales. Y esto puede pasar en un periodo de tiempo muy rápido. Tal vez, en ese nivel, podríamos observar lo que sería una nueva guerra mundial. Las armas nucleares, sin embargo, sirven como incentivo para evitar este escenario. Llegar al punto de un intercambio nuclear resulta tan costoso para las naciones que harán todo lo posible por evitarlo. La diplomacia puede entonces facilitar el camino hacia el fin de las hostilidades.

ÓSCAR PALMA

Profesor Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos

Universidad del Rosario