¿Cómo se ha visto afectada Barcelona por las protestas en Cataluña?

Desde el pasado lunes, la comunicad autónoma de Cataluña, en España, ha vivido en medio de las manifestaciones.



Grupos independentistas, convocados en un principio por el movimiento ‘Tsunami Democrático’, han salido a las calles para mostrar su oposición a las condenas contra 12 líderes del ‘procés’, como se le conoce al proceso soberanista de Cataluña entre el 2012 y el 2018.

Marchas, enfrentamientos, vías tapadas y aeropuertos cerrados han sido la constante durante la semana, siendo Barcelona, la capital catalana, la más tocada por las jornadas.



Pero, ¿cómo se ha afectado la ‘ciudad condal’ con las protestas?

Miles de personas se concentraron en el centro de Barcelona, en la huelga general de Cataluña. Foto: Efe

El cerrojo

Este viernes, con la huelga general que fue convocada, Barcelona ha quedado aislada del resto de Cataluña, España y Europa.



Fueron 5 marchas, desde distintos puntos de la región, que se encontraron en el centro barcelonés, cortando carreteras de acceso a la ciudad y bloqueando la frontera entre España y Francia.



También trascendió que 57 vuelos fueron cancelados este viernes, sumándose a los problemas que se han registrado en la semana para la movilización aérea. La aerolínea Iberia canceló 12 trayectos entre Madrid y Barcelona, mientras que Vueling hizo lo propio con 36 itinerarios.

El lunes 14, el aeropuerto internacional El Prat colapsó, pues los manifestantes se concentraron en el lugar para impedir cualquier operación.



“Yo lo siento, pero no pienso volver a Cataluña. En su día me dio pena que los metiesen en prisión, pero no es tan grave como para hacer esto. Esto también es la violencia de la que se quejan”, le contó Ana, una turista mexicana que estuvo atrapada en El Prat, a la agencia Efe.

Las embajadas en España de Estados Unidos (EE. UU.), Reino Unido, Francia, Portugal, Alemania y Bélgica, entre otros países, a su vez, han alertado a sus ciudadanos de los riesgos de viajar a Cataluña, pidiéndoles que tengan mucho cuidado.



Efe también comentó que los sentimientos generalizados de los turistas, sobre todo los latinos, son de frustración, desinformación, miedo e indignación.



Por otra parte, lugares emblemáticos de Barcelona como el Gran Teatro del Liceu y el Palau de la Música Catalana están cerrados. La Sagrada Familia, el turístico templo erigido por Antonio Gaudí, en cambio, aseguró que tiene previsto abrir sus puertas con normalidad.



En el plano de la producción, la empresa española de automóviles Seat, decidió entrar a un paro técnico de producción en su planta barcelonés.

Varios vuelos desde y hacia el aeropuerto El Prat fueron cancelados por las protestas. Foto: Efe

Los enfrentamientos

Las jornadas han tenido una constante, según informa el diario ABC: en las mañanas se hacen balances y limpiezas, hacia el mediodía hay calma y la idea es no quedar atrapados en trancones, y en las tardes noches se vuelve a salir a las calles.



“Primero, todo es festivo, hay canciones y buen ambiente. Al caer la noche, el panorama cambia (…) Entonces comienzan los disturbios, de una dureza casi desconocida en Barcelona”, asegura el medio.



Las tres últimas noches, cientos de jóvenes con las caras tapadas montaron barricadas ardiendo en el lujoso Paseo de Gracia y calles aledañas, se enfrentaron a la policía con cócteles molotov y ácido, e incluso la noche del jueves saquearon una sucursal bancaria y una tienda de ropa, según la policía catalana, Mossos d'Esquadra,

También ha habido daños y quemas del mobiliario urbano, objetos de terrazas y comercios.

En las noches se han registrado enfrentamientos, uno de los últimos fue entre grupos de extrema derecha y jóvenes independentistas. Foto: Efe

Además, grupos de extrema derecha han salido a marchar de forma paralela y se han enfrentado con jóvenes independentistas.



Contando todos estos días, se han registrado 110 detenciones y ocho de esas personas están en prisión preventiva.



“Los incidentes están causando un grave daño a la reputación internacional de Cataluña", señaló el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska.



*Con información de Efe y AFP