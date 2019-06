Admirar a celebridades musulmanas reduce la islamofobia

Mo (Mohamed) Salah podría estar haciendo el sólo más contra la islamofobia que todas las campañas de sensibilización lanzadas durante años por las autoridades británicas.

Un informe del ‘Inmigration Policy Lab’, una organización con sedes en Stanford y Zúrich, asegura que la admiración por Mo Salah, estrella del Liverpool FC reciente ganador de la Champion’s League de fútbol, habría reducido la islamofobia entre los aficionados de ese club.



Además, los crímenes de odio racial y los discursos anti-musulmanes se habrían reducido en el condado de Merseyside, el que acoge al Liverpool FC. El estudio asegura que estar expuesto a celebridades musulmanas podría hacer que muchas personas cambiaran sus pensamientos y comportamientos hacia los musulmanes en general, reduciendo así la islamofobia.

El informe, que se hizo con entrevistas a 8.060 aficionados del Liverpool FC, la revisión de 15 millones de mensajes de aficionados británicos al fútbol en la red social Twitter y los datos de criminalidad de 936 condados del país, muestra que en Merseyside cayeron un 18,9% los crímenes de odio, una tasa superior al resto del país, mientras no descendían otros crímenes.



También descubrió que los aficionados del Liverpool FC escriben menos mensajes negativos sobre musulmanes en las redes sociales que los de otros grandes clubes ingleses.

Si marca otros pocos (goles), yo también seré musulmán. Si es lo suficientemente bueno para ti, es lo suficientemente bueno para mí. Sentado en la mezquita, ahí es donde quiero estar.

Hasta la llegada de Mo Salah al Liverpool FC, sus aficionados dedicaban una media del 7,2% de sus mensajes en redes sociales a comentarios negativos sobre musulmanes. Esa tasa bajó desde la llegada de Salah al 3,4% y representa la mitad que las de los aficionados de otros grandes clubes ingleses como el Manchester United, el Manchester City, el Chelsea o el Arsenal.



Mo Salah es un jugador musulmán que no esconde sus creencias religiosas, que hace pequeños rezos en público y respeta el Ramadán a pesar de ser un deportista profesional de alto nivel que debe cumplir una estricta dieta. Esos postrarse en público para rezar (el sujood musulmán) después de marcar goles es algo que los aficionados no estaban acostumbrados a ver en el fútbol europeo de élite hasta la llegada de Salah.



Esos rezos se convirtieron en una celebridad cuando en el videojuego FIFA 2019, que juegan millones en todo el mundo, apareció el personaje de Salah postrado rezando.



Según los responsables del informe, éste “sugiere que estos resultados podrían deberse a una mayor familiaridad con el Islam. Nuestras conclusiones indican que una exposición positiva a modelos fuera del grupo revelan nueva información que humaniza a todo el grupo que representan esos modelos”.

Mohamed Salah, celebrando un gol, dando gracias a Alá. Foto: AFP

Mo Salah fue seleccionado el pasado 19 de abril entre las 100 personas más influyentes del mundo. En aquella ocasión, su entrenador, el alemán Jürgen Klopp, dijo que “Salah es musulmán y vive eso en un mundo donde esas cosas frecuentemente se discuten de una manera peligrosa, donde la gente piensa ‘son todos así’…así que está bien tener a alguien cercano llego de alegría, de amor y que tiene esa actitud hacia su religión. Salah tiene mucha influencia en nosotros y si alguien piensa que también es influyente para el resto del mundo pues mejor”.



El informe indica que esa influencia, que es indudable al menos para los aficionados del Liverpool FC, uno de los clubes con más seguidores en el Reino Unido y en el resto del mundo, sería beneficiosa para mejorar la convivencia, reducir la criminalidad y mejorar las relaciones entre personas de diferentes orígenes.

Salah tiene mucha influencia en nosotros y si alguien piensa que también es influyente para el resto del mundo pues mejor.

En febrero de 2018, el Liverpool FC aplastaba 5-0 al FC Porto de Portugal. Salah había sido la estrella de aquel partido. Al final del encuentro, desde las gradas se cantaba:



If he scores another few

Then I’ll be Muslim, too

If he’s good enough for you

He’s good enough for me

Sitting in a mosque…

That’s where i wanna be.



“Si marca otros pocos (goles), yo también seré musulmán. Si es lo suficientemente bueno para ti, es lo suficientemente bueno para mí. Sentado en la mezquita, ahí es donde quiero estar”.



Esta temporada crearon nuevas canciones:



Mohamed Salah

A gift from Allah…

He’s always scoring

It’s almost boring

So please don’t take

Mohammed away.



“Mohamed Salah, un regalo de Alá, siempre metiendo goles, es casi aburrido, así que no te lleves a Mohamed”.



Idafe Martín Pérez

Para EL TIEMPO

Bruselas