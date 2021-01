Acusan a profesora de abusar de un menor al que contactó por Snapchat

Kandice Barber es una profesora que fue acusada por las autoridades de Reino Unido de abusar de su rol como docente para llevar a cabo un acto sexual con un menor de 15 años.

De acuerdo con la cadena ‘BBC’, la maestra, de 35 años, habría abordado al menor al finalizar un evento deportivo en el que él había participado, en septiembre de 2018. Le habría quitado el celular para agregarse a sus contactos de Snapchat y le habría mandado mensajes sexuales durante semanas.



Ese primer encuentro ocurrió en un colegio de Wendover, localidad situada en el condado de Buckinghamshire (Reino Unido). En esa institución estudiaba el menor y trabajaba la mujer.

La Fiscalía aseguró que en una ocasión, en el mes de octubre, Barber recogió al joven en su vehículo y lo llevó a una zona rural, donde tuvieron relaciones sexuales.



En septiembre de 2018, la docente ya había sido condenada por enviarle contenido sexual de sí misma a otro niño y también por la misma red social.

La docente mantuvo conversaciones sexuales con el joven por Snapchat, desde septiembre hasta octubre de 2018. Foto: Denis Charlet. AFP

¿Cómo se descubrió?

El joven también mintió y ocultó su relación con Barber al director del colegio porque ella se lo pidió. Foto: iStock

Lo preocupante para el joven empezó cuando se extendieron algunos rumores de su relación con la maestra en el colegio.



En un principio, el menor decidió no contar nada porque Barber le dijo que debía borrar los mensajes y negarlo todo. También le dijo que podría haber estado embarazada de él y que había tenido un aborto espontáneo.



De acuerdo con Richard Milne, fiscal del caso, el joven estaba “preocupado y asustado”, por lo que decidió contar lo sucedido tiempo después. También condenó los actos de Barber: “No importa la más mínima diferencia que él fuera un él. La ley se aplica por igual a hombres y mujeres”.

Barber será sentenciada en los juzgados de Aylesbury, el 15 de febrero.

El exnovio

La expareja de la maestra no quiso revelar su identidad al 'Daily Mail'. Foto: iStock

Un hombre, quien aseveró haber estado en una relación sentimental con la docente durante casi dos años, señaló al diario británico ‘Daily Mail’ que ella no era una mala mujer, pero tenía gustos sexuales peculiares y muy desmedidos.



Por eso, no le sorprendió cuando escuchó que ella había enviado fotos sexuales a un menor en redes sociales: “Cuando escuché sobre el video y la foto que le había enviado a este chico y el lugar donde tuvieron contacto sexual, me recordó nuestra relación. A ella le gustaba tener sexo al aire libre, a veces en el carro, en el jardín o en el bosque”.

Contó que su relación terminó cuando encontró fotos y videos sexuales que ella misma había tomado, los cuales, confesó, los había enviado a otros hombres. También lo había engañado con un instructor de un gimnasio que frecuentaba.

