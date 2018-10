UE y Londres se acercan a un acuerdo de 'divorcio' para el 'brexit'

Casi dos años y medio después de que los británicos decidieran en referéndum sacar a su país de la Unión Europea y a menos de seis meses de la salida –el próximo 29 de marzo-, Bruselas y Londres se acercan a un acuerdo de divorcio –todavía no a la futura relación- que podría cerrarse el próximo miércoles en una cumbre extraordinaria.

Tres asuntos principales marcarán ese divorcio. Londres debe pagar una ‘factura’ de salida para hacer honor a los compromisos adquiridos como miembro del bloque. Se estima en casi 60.000 millones de euros pero pasarán décadas hasta que se sepa el montante exacto porque depende de programas financiados a largo plazo o préstamos a terceros países.

Está en juego el futuro de más de tres millones de europeos residentes en el Reino Unido y más de un millón de británicos residentes en los otros países del bloque.

El segundo asunto clave es el futuro de más de tres millones de europeos residentes en el Reino Unido y más de un millón de británicos residentes en los otros países del bloque. A pesar de las amenazas de Londres al inicio de la negociación, el acuerdo en ese punto está cerrado y esos más de cuatro millones de personas conservarán sus derechos, que los equiparan a un nacional.



Falta cerrar el punto más espinoso de los tres, el futuro de la hoy inexistente frontera entre Irlanda –miembro de la UE- e Irlanda del Norte –territorio británico que saldrá de la UE. Bruselas avanzó una última propuesta que Londres estaría dispuesto a aceptar ante la falta de alternativas y a pesar de que salta otra de sus líneas rojas.

El tema más espinoso: el futuro de la hoy inexistente frontera entre Irlanda (miembro de la UE) e Irlanda del Norte (miembro del Reino Unido).

Nadie quiere que vuelva la frontera terrestre que partía la isla de Irlanda, pero la única forma de hacerlo sería tratando a Irlanda del Norte como parte del mercado europeo a pesar de que el Reino Unido dejará de serlo desde abril. La solución: una frontera interna, controles de aduanas entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.



El negociador europeo Michel Barnier lo explicó así: “la UE y el Reino Unido excluyen la existencia de una frontera física en el interior de la isla de Irlanda, así que lo que llegue a Irlanda del Norte automáticamente llegará a Irlanda y así al mercado europeo. Habrá procedimientos administrativos que todavía no existen para las mercancías prevenientes del resto del Reino Unido que lleguen a Irlanda del Norte”.



Quedan obstáculos. El pequeño partido norirlandés DUP rechaza esa solución y sus diputados son necesarios para sostener la mayoría del gobierno de la primera ministra británica Theresa May. La DUP teme que esos controles con el resto del Reino Unido y la inexistencia de frontera con Irlanda espoleen la idea de un referéndum para anexionar Irlanda del Norte a Irlanda, una opción prevista en los acuerdos de paz que acabaron con el terrorismo norirlandés.

Un portavoz de la Comisión Europea repetía este jueves que aún no hay trato.

Londres podría evitar esos controles internos permaneciendo en la unión aduanera europea, una opción que sigue teniendo abierta. Eso le permitiría seguir siendo parte de todos los acuerdos comerciales firmados aunque le impediría firmar los suyos propios. Y le haría romper otra de las promesas del Brexit.



Barnier dijo el miércoles que “faltan progresos decisivos a tiempo” para que la cumbre europea de la próxima semana cierre el acuerdo. Un portavoz de la Comisión Europea repetía este jueves que aún no hay trato. Pero 'off the record' todas las partes aseguran que está al alcance de la mano.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

BRUSELAS