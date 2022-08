En la tarde del pasado jueves, un accidente se presentó en el parque Legoland de Günzburg, ubicado en Alemania, cuando, al parecer, uno de los vagones de la montaña rusa conocida como ‘Fire Dragon’ frenó abruptamente y colisionó con otro coche que venía detrás.



Al menos 31 personas resultaron heridas con contusiones y abrasiones producidas por el fuerte impacto. De acuerdo a la información suministrada por la Cruz Roja de Baviera (BRK), en la contingencia se reportaron 10 niños lesionados, un adolescente y 20 adultos. Mientras que otras 15 personas, que se encontraban en las inmediaciones y resultaron afectadas, fueron trasladadas a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Al lugar de los hechos, tuvieron que acudir tres helicópteros y un equipo de bomberos que, en conjunto con otro grupo de rescatistas, ayudaron a las personas atrapadas en los vagones, puesto que las barras de seguridad, específicamente diseñadas para prevenir accidentes, no pudieron abrirse luego del choque.



(Lea también: Justicia de EE. UU., cerca de revelar orden de allanamiento contra Trump)



Fuentes policiales alemanas revelaron más detalles de la emergencia que conmocionó a habitantes, autoridades y medios de todo el mundo. “El único tren que se detuvo correctamente no se detuvo en el área de la estación donde la gente normalmente sube o baja, sino más o menos en el primer piso, y como resultado, el segundo tren llegó”, afirmó un portavoz oficial.

Facebook Twitter Linkedin

Las investigaciones tras el choque ya iniciaron. Foto: AFP

Pese al revuelo generado y al gran despliegue de recursos del operativo de rescate, algunos visitantes del parque que se encontraban en el momento del incidente declararon que nunca se percataron de lo que estaba ocurriendo. Al respecto, un padre de familia presente en el lugar mencionó al diario ‘Bild’, “nosotros mismos no notamos nada, pero recibimos un correo electrónico preguntando si estábamos afectados”.



Este no sería el único incidente ocurrido en lo que va del año, pues la semana pasada, una mujer de 57 años habría caído de una montaña rusa en movimiento en un parque de atracciones de Klotten, un municipio ubicado al sur de Alemania. Las graves heridas provocaron su muerte y, a día de hoy, aún no se conocen las causas del accidente.

Más noticias

Vicepresidente de Paraguay renuncia tras acusaciones de corrupción de EE. UU.

Francia y España, obligadas a restringir el consumo de agua debido a la sequía

República Saharaui: dónde está ubicada y otros datos

Tendencias EL TIEMPO