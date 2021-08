Grave accidente de trenes deja decenas de heridos en República Checa

Dos personas murieron y decenas más resultaron heridas el miércoles cuando dos trenes chocaron en el pueblo de Milavce, en el oeste de la República Checa, dijo la policía.



"Podemos confirmar que dos personas perdieron la vida" en el accidente, confirmó la policía nacional checa desde su cuenta de Twitter.



"Se reportaron decenas de heridos en el lugar. Estamos ayudando con la evacuación de pasajeros", agregó.



La policía indicó que el accidente sucedió poco después de las 08 a. m. locales (06H00 GMT).



"En este momento, 31 personas cuyas vidas no corren peligro están siendo tratadas, siete personas se encuentran en estado crítico y dos fallecieron", dijo a la cadena iRozhlas.cz María Svobodova, portavoz de los equipos de rescate en la región de Plzen.



Uno de los trenes implicados en la colisión era el número Ex 351, que hacía la ruta entre Múnich y Praga. El otro era un tren regional que viajaba entre las ciudades checas de Plzen y Domazlice.



El ministro de transporte checo, Karel Havlicek, dijo que "el Ex 351 no respetó una señal (...) y se estrelló contra el tren regional".



"La situación es grave", dijo Havlice y agregó que se dirigía al lugar del accidente.



En julio del año pasado, dos colisiones de trenes en el país causaron tres muertos y decenas de heridos.

AFP