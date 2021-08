Un millón de abejas murieron por incendio provocado en sus colmenas

Un daño irreparable al medio ambiente ocurrió luego de que varias personas prendieron fuego a 20 colmenas con cerca de 1 millón de abejas.



(Le recomendamos: Amenaza de los pesticidas para las abejas ha sido subestimada, dice estudio).

Mariusz Chudy es un apicultor de Nottingham, Inglaterra, y fue la gran víctima del repudiable suceso.



El pasado sábado 21 de agosto, Chudy se llevó una sorpresa al encontrar que todo su trabajo había quedado convertido en cenizas. Personas inescrupulosas, al parecer, regaron gasolina alrededor de 20 colmenas.

“No podía creer lo que veía y no puedo imaginarme quién haría esto. Esta es mi vida y alguien me la ha quitado. Es una pesadilla, simplemente horrible”, dijo Chudy al medio ‘Daily Mail’.



(Siga leyendo: Tutela pide prohibir uso de un pesticida por supuesto daño cerebral a niños).



“Papá dijo que cuando bajó a la granja lo único que podía oler era a gasolina. Él está horrorizado y asustado de que tal vez no sea un evento aislado. Hasta donde sabemos, no tenemos enemigos, por lo que no estamos seguros de quién hizo esto”, comentó Aleksandra, hija del apicultor, a la ‘BBC’.

Esta es mi vida y alguien me la ha quitado FACEBOOK

TWITTER

Chudy es propietario de la empresa ‘Bee farm goldendrops Nottingham’ desde hace más de treinta años.



Con lo sucedido, le preocupa mucho el daño ambiental ante la ausencia de polinizadores.



“No se trata solo de mí y las abejas, sino también de otros agricultores. El aire ahora está contaminado”, advirtió.



La Policía de West Bridgford atendió el hecho y lo calificó como un ‘acto cruel’.



“Esto fue un vandalismo desenfrenado, un ataque malicioso que resultó en la muerte de todas estas abejas”, señaló Thomas Rawling, miembro del cuerpo policial, en una rueda de prensa reseñada por el ‘Nottingham Post’.

(Le puede interesar: 45 de los 59 Parques Nacionales del país tienen ecosistemas amenazados).



En sus redes sociales, Chudy ha agradecido los mensajes de apoyo y la recolección de fondos que han encabezado algunas personas para colaborarle a recuperar lo perdido.



En la plataforma ‘GoFundMe’ se abrió la recolecta.

La meta inicial eran 500 libras esterlinas (algo más de 2.5 millones de pesos colombianos).



Sin embargo, la ayuda no se ha hecho esperar y se han superado con creces las expectativas: hasta el momento acumula 7.138 libras esterlinas, es decir, cerca de 40 millones de pesos.

Más noticias

- Por calentamiento global se generarían menos fenómenos de El Niño y La Niña.

- Cómo son las 'hormigas esclavistas' que capturan a otras para ser obreras.

- Exmilitar no pudo evacuar perros y gatos de Afganistán.

Tendencias EL TIEMPO