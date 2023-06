El hombre que apuñaló a seis personas, incluyendo a cuatro niños, en un parque en Annecy, en el este de Francia, fue imputado este sábado por intento de asesinato, según anunció la fiscal, añadiendo que las víctimas están fuera de peligro.



Los magistrados le imputaron los delitos de rebelión con arma y, sobre todo, por tentativa de asesinatos, un delito por el que podría ser condenado hasta a cadena perpetua.

Las motivaciones del hombre, que fue puesto en prisión preventiva tras el ataque del jueves que conmocionó a todo el país, siguen siendo una incógnita.

La fiscal de Annecy, Line Bonnet-Mathis, precisó en una conferencia de prensa que el hombre, identificado como Abdalmasih H., "no quiso hablar", ni durante las primeras 48 horas de su detención, ni ante los dos jueces de la instrucción.



El acusado fue sometido el viernes a un examen psiquiátrico que determinó que su estado es "compatible" con la detención. Pero la fiscal indicó que es prematuro pronunciarse sobre su diagnóstico o descartar una patología psiquiátrica.



La policía identificó a Abdalmasih H. como el responsable de un ataque contra varias personas en el parque francés de Annency.



El hombre de nacionalidad siria, apuñaló a seis niños y dos adultos, en un hecho investigado por la policía. pic.twitter.com/yHYmcmjCE5 — Ronny De la Rosa V. (@Ronny_dv) June 8, 2023

Proveniente de Siria, tiene 31 años y tanto su mujer como su hija -de tres años- viven en Suecia, donde él obtuvo el estatuto de refugiado en 2013. En mayo de 2022, se fue de Suecia y estuvo en Italia y en Suiza antes de llegar a Francia, donde ha estado viviendo sin domicilio fijo desde octubre del pasado año.



A su llegada, solicitó el estatuto de refugiado en Francia, pero la Administración le respondió con una negativa el pasado día 4 precisamente porque ya tenía reconocido ese estatuto en Suecia. Un estatuto que le permitía circular por el espacio Schengen, aunque no establecerse de forma permanente en un país diferente al que le había dado el estatuto de refugiado.

El ataque se presentó en un parque en Annecy, en el este de Francia. Foto: AFP

Tras su arresto, el atacante no dio ninguna explicación y "obstruyó su detención", tirándose al suelo. "La locura es una excusa demasiado fácil, es importante que se sepa que se le realiza una audiencia y que no se le trata simplemente como una persona delirante", dijo el viernes el ministro del Interior, Gérald Darmanin.



"Sin duda tiene una motivación que los investigadores intentarán comprender", declaró a la cadena BFMTV.



"Las investigaciones continúan", en particular para "determinar su personalidad, sus antecedentes y lo que hizo desde que llegó a Francia", indicó una fuente cercana a la investigación.



Desde que se conoció la noticia del ataque, líderes de la oposición en Francia criticaron la "inmigración masiva", algunos mencionaron el "islamismo radical" y el "terrorismo". Después se informó que el agresor es cristiano y que la fiscalía descartó un acto con "motivación terrorista".



Los sobrevivientes

Por lo pronto, las vidas de las víctimas de este ataque ocurrido en una tranquila localidad al borde de un lago ya no corren peligro, informó Bonnet-Mathis. En el incidente resultaron heridos cuatro niños, de entre 22 y 36 meses de edad, y dos adultos.



Aunque ya no se teme por la vida de ninguna de las seis víctimas del ataque, siguen hospitalizados tanto los cuatro niños (que tienen entre tres años y 22 meses), como uno de los adultos.



Dos de los niños (uno nacido en febrero de 2021 y una nacida en agosto de 2020) son franceses. También hay una pequeña británica nacida en marzo de 2020 que estaba en Annecy con su familia de vacaciones, así como otra neerlandesa que, tras la agresión, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario de urgencia.



En el ataque resultaron heridos cuatro niños, de entre 22 y 36 meses de edad Foto: EFE

En cuanto a los dos adultos, uno ya fue dado de alta y el segundo, que además de las puñaladas del agresor recibió un tiro involuntario de la policía, sigue internado pero su estado le permitió prestar declaración.

El ataque, que se produjo en un parque y a plena luz del día, conmocionó a todo el país, y en particular a la ciudad de Annecy. Cientos de personas acudieron el viernes a depositar flores blancas, peluches, velas o mensajes de apoyo en un pequeño memorial improvisado en el lugar del ataque, donde niños volvieron a jugar horas después del drama.



En Annecy la jornada concluyó con una misa para las víctimas en la catedral de Saint-Pierre-aux-Liens. Entre los participantes estuvo Henri, un joven que intentó neutralizar al atacante. "No me gusta nada el término héroe. Creo que actúe como cualquier francés hubiera podido hacerlo y debería hacerlo", declaró antes de la misa.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE