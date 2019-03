‘A Vox le pido’ despierta la indignación de Juanes

La canción ‘A Dios le pido’, lanzada en el 2002 y uno de los mayores éxitos del cantante colombiano Juanes, fue la protagonista de una nueva polémica política en España, a solo cuatro semanas de las elecciones legislativas.



Juanes denunció que el partido español de ultraderecha Vox la manipuló con el fin “de hacer campaña política”. “Una enorme tristeza e indignación llenan mi corazón en estos momentos. Hace unas horas he visto y escuchado cómo alguien afín a un partido político en España ha manipulado mi canción ‘A Dios le pido’ con el fin de hacer campaña política”, escribió en su Twitter.

El video al que se refiere Juanes fue publicado en esa misma red social por la cuenta oficial de Vox, es cantado por una mujer y cambia el “A Dios le pido” original por “A Vox le pido”. La letra hace referencia a varias de las principales banderas políticas de Vox, como la negación del separatismo catalán, la lucha contra la izquierda, a la que se califica de marxista, y la defensa de la tauromaquia. Incluso llama “Sanchijuelo” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una enorme tristeza e indignación llenan mi corazón en estos momentos. Hace unas horas he visto y escuchado como alguien afín a un partido político en España ha manipulado mi canción "A Dios le Pido", con el fin de hacer campaña política. — JUANES (@juanes) 30 de marzo de 2019

“Que mi arte no se muera censurado por la izquierda (…) que derrotes al marxismo y nunca más regrese el mal a mi tierra, (…) Que mi barrio no amanezca ocupado y desahuciado al instante (…) Una España para arriba y adelante y al ‘indepe’ para siempre derrotarle” son algunos de los estribillos de la canción modificada, que al cierre de esta edición tenía más de 500.000 visualizaciones en Twitter.



Según las encuestas, Vox podría entrar con fuerza al Congreso, donde carece de representación. En campaña ha denunciado la ley de violencia de género, ha defendido la familia tradicional y entre sus candidatos cuenta con exgenerales defensores de la dictadura franquista.



Juanes pidió “a todas las personas involucradas que dejen de difundir el video” de propaganda política y de ese modo “respeten la creación artística original”. Asimismo, recordó que la creación artística “está protegida por las leyes de propiedad intelectual a nivel mundial”. “Me reservo ejercer todos los derechos que las leyes me otorgan para que se respete la integridad de mi canción”, advirtió el paisa de 46 años.

Ambiente caliente

Precisamente, ayer Vox celebró una concentración en Barcelona que se saldó con siete detenciones y cinco heridos en incidentes protagonizados por independentistas catalanes radicales.



El partido que defiende a ultranza la unidad de España convocó el acto para reivindicar “la españolidad de Barcelona”, epicentro del movimiento separatista catalán que tiene en jaque la política del país. Pero grupos radicales del secesionismo, como el partido de extrema izquierda CUP o los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), llamaron a manifestarse en las inmediaciones del lugar para “protestar contra el fascismo”.



Los Mossos d'Esquadra, policías regionales catalanes, impidieron a unos 300 independentistas acercarse al lugar de la concentración, la plaza de España. Sin embargo, estos protagonizaron momentos de tensión cuando montaron una barricada con vallas y contenedores de basura quemados, al igual que lanzaron piedras o botellas a los agentes.



Los separatistas, entre ellos muchos encapuchados, hostigaron igualmente a algunos de los manifestantes de Vox que lucían banderas españolas. “¡La unidad de España se defiende hasta las últimas consecuencias, España no se resigna a que acaben con ella!”, clamó desde la tarima el líder de Vox, Santiago Abascal, ante miles de simpatizantes, 5.000 según la policía local barcelonesa.



El dirigente ultraderechista, quien espera entrar en la cámara baja del Parlamento español en las elecciones del 28 de abril, propugnó frente al movimiento separatista suspender la autonomía catalana, detener a su presidente, Quim Torra, y disolver los Mossos. “Solo aceptaremos la derrota y la rendición del separatismo sin ningún tipo de negociación”, añadió ante una marea de banderas españolas.



Cabe recordar que actualmente, Vox ejerce la figura de acusación popular, en el juicio abierto el mes pasado en el Tribunal Supremo, a 12 líderes independentistas catalanes por su implicación en el fracasado intento de secesión de octubre de 2017.



Redacción EL TIEMPO

* Con información de AFP