A semanas de salida de la UE, May vuelve a perder votación del Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, volvió a sufrir una derrota humillante este jueves en el parlamento, donde una moción de apoyo a su gobierno fue derrotada, cuando restan apenas semanas para que el Reino Unido se retire de la Unión Europea.

La moción presentada por su gobierno era simbólica, para ratificar el apoyo de la Cámara de los Comunes a la estrategia del Brexit de May. Pero los diputados rechazaron con 303 votos la moción, por 258 a favor.



El gobierno tenía dos objetivos con esta votación: intentar obtener "alternativas" para la "salvaguardia" que negoció con la UE para mantener la frontera abierta entre el Ulster, bajo control británico, e Irlanda, y por otro lado, obtener el apoyo del parlamento para que no haya un "no deal", es decir, que llegue el 29 de marzo, día en que el Reino Unido abandona la UE, sin un acuerdo de divorcio, lo que podría llevar al país a una crisis impredecible.

Los euroescépticos más recalcitrantes volvieron a ignorar a su primera ministra, y rechazaron de plano este jueves que se descarte una salida brutal de la UE, pese a quien pese.



La votación era simbólica, pero el efecto es de nuevo muy desestabilizante: May no cuenta con la confianza del parlamento para intentar una última y desesperada negociación con sus socios europeos.



"¿Dónde se fue?" gritaron algunos diputados al terminar la votación, en referencia a la primera ministra conservadora, que decidió irse de la cámara sin ni siquiera escuchar el resultado.

Protestantes se reúnen fuera del parlamento en Inglaterra. Foto: EFE

Empeñada desde hace dos semanas en nuevas discusiones con la UE, May enfrenta dificultades para conseguir una reapertura de las negociaciones. Como los dirigentes europeos se muestran inflexibles, el martes admitió que precisa de más tiempo para hallar una salida.



"La UE aún espera de Londres propuestas concretas y realistas para salir del impasse sobre el Brexit", apuntó el miércoles en la red Twitter el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.



AFP